В Луганске завтра до 27 градусов тепла
Температура воздуха в Луганске 9 сентября будет колебаться от 8 градусов выше нуля ночью до 27 градусов тепла днем.
Об этом сообщили в Луганском Центре гидрометеорологии.
«С 21:00 8 сентября до 21:00 9 сентября на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 23-28 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем — 25-27 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 23-25 градусов выше нуля днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 8-10 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.
Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 9 сентября метеорологи отмечали в 1886 году — плюс 0,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1952 году и составляла плюс 33,8 градуса.
Время восхода солнца в Луганске 9 сентября — 05:22, время захода — 19:15. Продолжительность светового дня составит 13 часов 53 минуты.
По предварительному прогнозу, 10-11 сентября сохранится умеренно-теплая и сухая погода, температурный фон существенно не изменится.
Погода в Луганске - Сегодня, 21:54 88
Об этом сообщили в Луганском Центре гидрометеорологии.
«С 21:00 8 сентября до 21:00 9 сентября на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 23-28 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем — 25-27 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 23-25 градусов выше нуля днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 8-10 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.
Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 9 сентября метеорологи отмечали в 1886 году — плюс 0,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1952 году и составляла плюс 33,8 градуса.
Время восхода солнца в Луганске 9 сентября — 05:22, время захода — 19:15. Продолжительность светового дня составит 13 часов 53 минуты.
По предварительному прогнозу, 10-11 сентября сохранится умеренно-теплая и сухая погода, температурный фон существенно не изменится.
Погода в Луганске - Сегодня, 21:54 88
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