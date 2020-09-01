Курс валют в Луганске на 9 сентября
Государственный банк информирует о том, что с 9 сентября 2020 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 75,9645 рубля
1 ЕВРО 89,7369 рубля
10 украинских гривен 27,3204 рубля.
Вчера, курсы основных валют были такими:
1 доллар США 75,5910 рубля
1 ЕВРО 89,4771 рубля
10 украинских гривен 27,2474 рубля. Экономика - Сегодня, 07:00 164
1 доллар США 75,9645 рубля
1 ЕВРО 89,7369 рубля
10 украинских гривен 27,3204 рубля.
Вчера, курсы основных валют были такими:
1 доллар США 75,5910 рубля
1 ЕВРО 89,4771 рубля
10 украинских гривен 27,2474 рубля. Экономика - Сегодня, 07:00 164
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