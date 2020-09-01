В День города Луганска продажа алкоголя будет запрещена. Кроме пива в пластиковой таре



Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

«Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в центральной части Луганска установлен распоряжением главы администрации города с 8:00 до 22:00 12 сентября с целью обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных празднованию 225-й годовщины основания Луганска», — говорится в сообщении.

В столичной администрации уточнили, что «данное ограничение не распространяется на продажу алкогольной продукции в стационарных объектах общественного питания, а также на розничную продажу пива в пластиковой таре и пива на розлив в пластиковую тару». Культура - Сегодня, 08:00 150 Администрация Луганска установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции 12 сентября с целью обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных Дню города.Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.«Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в центральной части Луганска установлен распоряжением главы администрации города с 8:00 до 22:00 12 сентября с целью обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных празднованию 225-й годовщины основания Луганска», — говорится в сообщении.В столичной администрации уточнили, что «данное ограничение не распространяется на продажу алкогольной продукции в стационарных объектах общественного питания, а также на розничную продажу пива в пластиковой таре и пива на розлив в пластиковую тару». Культура - Сегодня, 08:00 150

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