Киев запустил чат-бот для жителей Крыма

"Чат-бот CrimeaIsUAbot позволяет получить мгновенную консультацию 24/7 по оформлению паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении и смерти на оккупированной территории, актуальную информацию о порядке пересечения КПВВ. И это - с образцами документов для заполнения и возможностью записаться в очередь на подачу документов. Чат-бот будет размещен на сайтах профильных государственных органов и общественных организаций", - говорится в сообщении.

Фото: © РИА Новости / Владислав СергиенкоЧат-бот для крымчан в Telegram запустили на Украине, с его помощью граждане смогут получить ответы на часто задаваемые вопросы относительно оформления документов и порядка пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда, сообщила в среду пресс-служба офиса украинского президента, передает РИА Новости.По данным пресс-службы, перечень актуальных вопросов, на которые можно будет получить ответы, будет дополняться.Как отмечается, уже работает электронная очередь для подачи документов на получение биометрического паспорта или ID-карты гражданина Украины и заключение декларации с семейным врачом. Кроме того, продолжается работа по подаче в онлайн-режиме документов на регистрацию брака, онлайн-нотариата, документов на проезд в Крым для иностранцев и документов для регистрации актов гражданского состояния.