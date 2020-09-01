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ОД "Мир Луганщине" провело бесплатный показ мультфильма для детей Стаханова (ФОТО)

Sergey Сегодня, 16:4529Новости
ОД "Мир Луганщине" провело бесплатный показ мультфильма для детей Стаханова (ФОТО)












Общественное движение (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" провело бесплатный показ мультфильма для детей Стаханова. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации городской администрации.
"В Центре детского и юношеского творчества Стаханова в рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" 9 сентября состоялся показ мультфильма "Три богатыря и наследница престола", приуроченный к празднованию Дня шахтера, 85-й годовщины стахановского движения и началу учебного года. Мероприятие посетили учащиеся начальных классов школ и гимназий города", – говорится в сообщении.
Каждый ребенок получил сладкий подарок и поздравительную открытку от ОД "Мир Луганщине". Кроме того, перед началом кинопоказа активисты Стахановского территориального отделения движения угостили детей чаем и сладостями.
"От имени общественного движения "Мир Луганщине" поздравляю вас с прошедшими Днем шахтера, Днем города, такой знаменательной датой как 85-я годовщина стахановского движения и началом учебного года. Желаю, чтобы учеба всегда была вам в радость, чтобы новые знания давались легко, а самое главное – чтобы вы были для своих родителей и учителей поводом для гордости", – обратился к школьникам руководитель исполнительного комитета Стахановского теротделения ОД "Мир Луганщине" Юрий Нестеренко.
В горадминистрации отметили, что "дети с огромным удовольствием посмотрели мультфильм и получили массу положительных эмоций".
Напомним, проект "Мир кино" стартовал в декабре 2019 года. В его рамках ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы.
Реализация проекта была приостановлена в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Позднее Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.
09 сентября — Луганск

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