Госархив ЛНР организовал онлайн-выставку к 95-летию архивной службы Луганщины

Государственная архивная служба ЛНР организовала онлайн-выставку "Путь длиною в 95 лет", посвященную годовщине со дня образования Луганского окружного архивного управления. Об этом сообщили в госархиве.

"10 сентября 2020 года исполняется 95 лет со дня образования Луганского окружного архивного управления (ныне – Госархив ЛНР). К этой дате Государственной архивной службой ЛНР подготовлена онлайн-выставка архивных документов на тему "Путь длиною в 95 лет", которая рассказывает о зарождении и становлении архивного дела на Донбассе", - говорится в сообщении.

Выставка рассчитана на широкий круг общественности. Ее целью является популяризация документов архивного фонда Республики и привитие интереса к истории родного края.

Ознакомиться с онлайн-выставкой можно на официальном сайте Государственной архивной службы ЛНР.

Напомним, 10 сентября 1925 года было создано Луганское окружное архивное управление, которое было отнесено ко II категории государственных архивных учреждений. Государственная архивная служба Луганской Народной Республики была зарегистрирована 7 июля 2015 года.

09 сентября — Луганск