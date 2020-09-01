Как модернизируется приложение «Дія» и сколько будет времени у пенсионеров на верификацию после карантина, рассказал вице-премьер Резников



Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников в интервью «Фактам», опубликованном 8 сентября.

Он напомнил, что на время карантина для переселенцев отложили обязанность каждые 60 дней подтверждать статус.

«После того как официально отменят карантин будет 30 дней, чтобы в спокойном режиме, не нервничая, приехать и провести верификацию. По этому поводу пусть никто не волнуется. «Ощадбанк» депонирует эти деньги и готов выплачивать их, как только люди придут в отделение банка», — отметил Резников.

Вице-премьер прогнозирует, что после открытия КПВВ на подконтрольную территорию ринется большое количество пенсионеров, что может создать дискомфорт. Для этого сейчас модернизируется приложение «Дія», которое позволит, в том числе, коммуницировать с пенсионерами-ВПЛ и предлагать им регистрироваться, создавать личные кабинеты и записываться в электронную очередь. Новости Украины - Сегодня, 17:15 2 После окончания карантина в Украине у пенсионеров, которые проживают на неподконтрольной Украине территории Донбасса, будет месяц на верификацию в отделениях «Ощадбанка».Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников в интервью «Фактам», опубликованном 8 сентября.Он напомнил, что на время карантина для переселенцев отложили обязанность каждые 60 дней подтверждать статус.«После того как официально отменят карантин будет 30 дней, чтобы в спокойном режиме, не нервничая, приехать и провести верификацию. По этому поводу пусть никто не волнуется. «Ощадбанк» депонирует эти деньги и готов выплачивать их, как только люди придут в отделение банка», — отметил Резников.Вице-премьер прогнозирует, что после открытия КПВВ на подконтрольную территорию ринется большое количество пенсионеров, что может создать дискомфорт. Для этого сейчас модернизируется приложение «Дія», которое позволит, в том числе, коммуницировать с пенсионерами-ВПЛ и предлагать им регистрироваться, создавать личные кабинеты и записываться в электронную очередь. Новости Украины - Сегодня, 17:15 2

Метки: {keywords}