Украина допустит инспекторов из Донецка на свои позиции в районе н.п. Шумы, — Л.Кравчук



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Украинская сторона должна обеспечить вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

«Сегодня дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в нормандском формате, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения», — заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

При этом он отметил, что Украина остается полностью преданной мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей.

Ранее сообщалось, что МИД Украины инициировал переговоры с российской стороной после обстрелов на Донбассе, в результате которых украинская армия понесла потери. Дата разговора пока неизвестна.

Кроме того, в ответ на обострение на Донбассе в Офисе президента Украины потребовали срочного вмешательства России. Украинская сторона считает, что Москва должна повлиять на самопровозглашенные республики. Новости Украины - Сегодня, 17:01 55 На внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы. Инспектирование будет проходить при участии представителя координатора от ОБСЕ.Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.Украинская сторона должна обеспечить вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.«Сегодня дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в нормандском формате, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения», — заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.При этом он отметил, что Украина остается полностью преданной мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей.Ранее сообщалось, что МИД Украины инициировал переговоры с российской стороной после обстрелов на Донбассе, в результате которых украинская армия понесла потери. Дата разговора пока неизвестна.Кроме того, в ответ на обострение на Донбассе в Офисе президента Украины потребовали срочного вмешательства России. Украинская сторона считает, что Москва должна повлиять на самопровозглашенные республики. Новости Украины - Сегодня, 17:01 55

Метки: {keywords}