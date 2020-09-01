Детский дебатный турнир "Имею мнение" состоялся в прифронтовом Кировске (ФОТО)

Республиканский детский дебатный турнир "Имею мнение" прошел в прифронтовом Кировске. Об этом сообщила пресс-служба Общественной палаты (ОП) ЛНР."В малом зале администрации Кировска состоялся Республиканский дебатный турнир "Имею мнение" в формате "Ценностные дебаты Карла Поппера". В организации мероприятия приняла участие член комиссии по развитию культуры, образования и науки ОП ЛНР Нина Пшеничкина", – говорится в сообщении.В Общественной палате ЛНР уточнили, что турнир проводился в два этапа."В первом этапе приняли участие три команды, каждая из которых состояла из трех человек. Дебатный поединок проводился на тему "Мужчины более успешны, чем женщины". По итогам первого этапа были определены шесть победителей, которые представили две команды для участия в последующем этапе. Второй этап турнира был посвящен теме "Деньги – самый большой мотиватор сотрудника на рабочем месте", – рассказали в консультативно-совещательном органе.Там добавили, что во втором туре были определены самые сильные игроки, которыми стали Максим Алтунин, Станислав Сиделев и Владислав Хаблак. Именно они представят Кировск на республиканском уровне."Основная цель этого турнира – подготовка участников к социальной адаптации через умение отстаивать свои позиции, нахождение компромисса и выхода из любой сложившейся ситуации", – отметила по итогам мероприятия Пшеничкина.09 сентября — Луганск