После карантина и открытия КПВВ за пенсиями поедут 272 тысячи человек



«Интересно, задумывается ли кто-нибудь из тех, кто сейчас блокирует работу КПВВ на линии разграничения между ДНР и Украиной над тем, что будет происходить когда эта масса людей, в основном пожилого возраста, отправится в поездку одновременно? Неужели не понятно, что это закончится полным коллапсом на КПП, сердечными приступами и, не дай Бог, смертями? Почему уже сейчас не начать ограниченный пропуск людей с пропиской на территории ДНР для решения этой проблемы в будущем? Почему нельзя устроить пропуск людей на примере ЛНР? Рубить деньги на обналичке пенсионных карт и перевозках в Украину через Российскую Федерацию важнее?», — задаётся вопросом автор телеграм-канала «Ситуация на блокпостах Донбасса — новости».

Мнение - Сегодня, 17:53 88 Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что после завершения карантина с восстановлением работы КПВВ за пенсиями приедут около 272 тысяч человек.«Интересно, задумывается ли кто-нибудь из тех, кто сейчас блокирует работу КПВВ на линии разграничения между ДНР и Украиной над тем, что будет происходить когда эта масса людей, в основном пожилого возраста, отправится в поездку одновременно? Неужели не понятно, что это закончится полным коллапсом на КПП, сердечными приступами и, не дай Бог, смертями? Почему уже сейчас не начать ограниченный пропуск людей с пропиской на территории ДНР для решения этой проблемы в будущем? Почему нельзя устроить пропуск людей на примере ЛНР? Рубить деньги на обналичке пенсионных карт и перевозках в Украину через Российскую Федерацию важнее?», — задаётся вопросом автор телеграм-канала «Ситуация на блокпостах Донбасса — новости».Мнение - Сегодня, 17:53 88

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