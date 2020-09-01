Стали известны подробности подрыва трактора под Славяносербском
Вечером 8 сентября в Славяносербском районе у села Хорошее на неустановленном взрывоопасном предмете подорвался трактор.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Недалеко от села Хорошее 51-летний тракторист завершил работу на поле ООО «Колос» и переезжал на полевую стоянку. Трактор наехал на неустановленный взрывоопасный предмет и произошёл взрыв.
К счастью, мужчина не пострадал и после осмотра врачей скорой помощи от госпитализации отказался.
От взрыва у трактора оторвало правое колесо. Также повреждены моторное отделение, левое колесо и кабина.
Три недели назад в этом же районе, в посёлке Металлист, при похожих обстоятельствах получил минно-взрывную травму 49-летний тракторист.
Происшествия - Сегодня, 17:27 203
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Недалеко от села Хорошее 51-летний тракторист завершил работу на поле ООО «Колос» и переезжал на полевую стоянку. Трактор наехал на неустановленный взрывоопасный предмет и произошёл взрыв.
К счастью, мужчина не пострадал и после осмотра врачей скорой помощи от госпитализации отказался.
От взрыва у трактора оторвало правое колесо. Также повреждены моторное отделение, левое колесо и кабина.
Три недели назад в этом же районе, в посёлке Металлист, при похожих обстоятельствах получил минно-взрывную травму 49-летний тракторист.
Происшествия - Сегодня, 17:27 203
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