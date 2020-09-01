Украинский суд наложил арест на 65 российских самолетов, летавших в Крым

"По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов — нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова", — сообщила прокуратура в Telegram.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА НовостиУкраинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым, передает в среду пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, передает РИА Новости.Как отметили в прокуратуре, расследованием дела занимается главное управление Службы безопасности Украины в Крыму (с дислокацией в Херсоне). Дело было возбуждено по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее.В ведомстве напомнили, что начиная с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов. Официально Киев прекратил функционирование всех аэропортов на территории полуострова."Несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины. В связи с этим прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда/выезда с/на оккупированный полуостров и правил международных полетов, в данный момент арестованы 65 воздушных судов-нарушителей", — отметили в пресс-службе.