Администрации выполнили основную часть программы по капремонту соцобъектов – Пасечник

Администрации городов и районов Республики выполнили основную часть мероприятий, запланированных Государственной целевой программой "Поддержание в надлежащем состоянии объектов жилого фонда и социальной сферы Луганской Народной Республики на 2020–2022 годы", по капитальному ремонту подведомственных социальных объектов. Об этом на селекторном совещании с руководителями регионов сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Основная часть работ, запланированных (Государственной целевой) программой ("Поддержание в надлежащем состоянии объектов жилого фонда и социальной сферы Луганской Народной Республики на 2020–2022 годы"), выполнена, но не все администрации в полной мере справились с поставленными задачами", - сказал Пасечник.

Он поручил главам администраций "в кратчайшие сроки разработать конкретные предложения по каждому объекту, учитывая важность приведения социальных объектов в надлежащее состояние".

Кроме того, участники совещания рассмотрели изменения, внесенные в положения об администрациях городов и районов ЛНР.

"Изменения в положения об администрациях городов и/или районов Луганской Народной Республики призваны регламентировать работу в условиях реального времени, определяя правовые основы их деятельности и компетенции", - рассказала руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас.

Она пояснила, что необходимость внесения изменений в эти нормативные правовые акты "продиктована тем, что они были разработаны в период становления нашей Республики и на сегодняшний день требовали существенной актуализации и приведения в соответствие с действующим законодательством".

09 сентября — Луганск