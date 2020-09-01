Синоптики прогнозируют днем 10 сентября в ЛНР до 29 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 10 сентября будет колебаться от 5 градусов выше нуля ночью до 29 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 9 сентября до 21:00 10 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 24-29 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 25-27 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 7-9 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 10 сентября метеорологи отмечали в 1886 году – плюс 1,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1946 году и составляла плюс 34 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 10 сентября – 05:24, время захода – 19:12. Продолжительность светового дня составит 13 часов 48 минут.

По предварительному прогнозу, 11-12 сентября область повышенного атмосферного давления обусловит на территории Республики сухую и солнечную погоду.

09 сентября — Луганск