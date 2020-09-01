МККК доставил в ЛНР 500 теплиц для жителей прифронтовых районов (ФОТО)

Международный Комитет Красного Креста (МККК) доставил в Республику гуманитарную помощь для жителей прифронтовых населенных пунктов, чьи придомовые хозяйства получили повреждения от обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава луганского офиса МККК Ги Брюйнинкс."Мы очень рады, что сегодня наконец-то прибыл гуманитарный груз – четыре грузовика - весом более 56,1 тонны", - сказал он, добавив, что гуманитарная помощь предназначена для гражданского населения, "которое страдало и до сих пор страдает от конфликта".Брюйнинкс уточнил, что в составе груза 500 теплиц, емкости для воды и приспособления для капельного полива огорода, а также стиральный порошок.Глава офиса МККК отметил, что эти теплицы позволят семье, школе или детскому дому полностью обеспечить себя овощной продукцией на своем приусадебном участке."Завтра прибудут еще 10 или 11 грузовиков с грузом весом 93 тонны. Через неделю будет еще один конвой, еще через две недели – следующий. Всего 40 грузовиков", - рассказал представитель международной организации.Он добавил, что завтра, 10 сентября, МККК доставит в Луганск гуманитарный груз с медицинским имуществом, среди которого, в том числе будут и препараты для борьбы с заболеванием СОVID-19.Также он анонсировал, что "через месяц-полтора" луганский офис МККК начнет реализацию ежегодной программы по обеспечению нуждающихся в каменном угле для отопления частных домов в зимний период.Ранее Брюйнинкс сообщал, что в планах МККК до конца года предоставить 500 теплиц жителям Республики. Он информировал, что Международный Комитет Красного Креста за полгода оказал гуманитарную помощь более 27 тыс. жителей ЛНР.Международный Комитет Красного Креста – гуманитарная организация, осуществляющая свою деятельность во всем мире. Она предоставляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в вооруженных конфликтах и внутренних беспорядках, является составной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.09 сентября — Луганск