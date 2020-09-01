Новые кино-стандарты

Новости расового квотирования в кино.Объявлены новые стандарты соответствия фильмов для номинации на "Оскар"В заявлении говорится, что новые критерии разработаны для справедливой репрезентации на экранах и за его пределами, чтобы лучше отразить различия среди кинозрителей.В 2022 и 2023 году соблюдение новых условий для главной номинации необязательно — новые стандарты начнут действовать с 2024 года, а для остальных номинаций критерии останутся прежними.Участники должны соответствовать как минимум двум из представленных четырёх стандартов.Главную или ведущую роль второго плана должен играть как минимум один представитель расовой или этнической группы — азиат, афроамериканец, латиноамериканец, житель Ближнего Востока/Северной Африки и другие;Не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями;Основная тема фильма должна быть сосредоточена на расовых, гендерных проблемах или проблемах людей с ограниченными возможностями.Минимум двое работающих над картиной на руководящих должностях (кастинг-директор, оператор, режиссёр) — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ или люди с ограниченными возможностями.Шесть технических сотрудников — представители расовой или этнической группы;Общий состав съёмочной команды — минимум 30% женщин, представителей расовой или этнической группы, ЛГБТ или людей с ограниченными возможностями.В качестве стажёров или на платное обучение должны быть набраны несколько представителей этнических групп, людей с ограниченными возможностями, женщин или участников ЛГБТ-сообществ;Компания должна оплатить стажировку людям из представленных групп.Некоторые руководители маркетинговых, рекламных или дистрибьюторских команд — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ или люди с ограниченными возможностями.https://dtf.ru/cinema/206941-akademiya-obnovila-kriterii-dlya-popadaniya-filmov-na-oskar-reprezentaciya-za-kadrom-ili-v-kadre-obyazatelna - цинкРасовые квоты...Хм. Теперь вы знаете, как определить инклюзивен фильм или нет. Просто смотрите, соответствует ли цвет кожи и гендер героев стандарту А. Если соответствует, что вы приобщились к справедливой репрезентации.Судя по всему поток расово-правильных кино-шедевров будет нарастать, ведь с одной стороны, сами студии продвигают подобные стандарты, а с другой стороны, та часть режиссеров, которая жаждет признания, будет еще более вынуждена соблюдать самоцензуру в сценариях и даже подборке актеров, чтобы получить инклюзивное признание.Борис Рожин