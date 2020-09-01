Угольщики из трех регионов ЛНР поучаствовали в семинаре по охране труда в Антраците – ФП

Представители угольных предприятий трех регионов Республики приняли участие в семинаре-совещании по вопросам соблюдения работодателями требований законодательства ЛНР в сфере промышленной безопасности и охраны труда. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР."Сегодня на базе Антрацитовской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности ЛНР состоялся семинар-совещание по вопросам соблюдения работодателями требований законодательства ЛНР в сфере промышленной безопасности и охраны труда. Участниками встречи стали руководители и специалисты по охране труда угольных предприятий негосударственной формы собственности, зарегистрированных и осуществляющих производственную деятельность на территории Красного Луча, Ровеньков и Антрацитовского района", – говорится в сообщении.Открыл семинар-совещание временно исполняющий обязанности начальника - главного государственного инспектора промышленной безопасности и охраны труда Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности (Госгорпромнадзор) ЛНР Сергей Козин, который подчеркнул важность обозначенной тематики в профилактической работе по предупреждению несчастных случаев и аварий на угольных предприятиях.Главный специалист - государственный инспектор промышленной безопасности и охраны труда Краснолучского отдела горного надзора и промышленной безопасности Госгорпромнадзора ЛНР Артем Ковалев рассказал о состоянии охраны труда и промышленной безопасности на угледобывающих предприятиях негосударственной формы собственности в Республике, а также о причинах производственного травматизма.С основными требованиями законодательных и нормативных правовых актов в области охраны труда и промышленной безопасности на угледобывающих предприятиях ЛНР и изменениями в законодательстве собравшихся ознакомил заместитель начальника отдела-государственный инспектор промышленной безопасности и охраны труда Краснолучского отдела горного надзора и промышленной безопасности Госгорпромнадзора ЛНР Сергей Нехороший.Заместитель председателя ФП ЛНР Андрей Уразгильдеев проинформировал о необходимости выполнения норм Конституции ЛНР, раздела 10 Трудового кодекса ЛНР, норм Горного закона и закона "О профессиональных союзах", генерального и отраслевых соглашений, а также об осуществлении общественного контроля за соблюдением работодателями Республики трудового законодательства в сфере охраны труда.Перед участниками семинара также выступил старший помощник прокурора Антрацитовской горрайонной прокуратуры Станислав Бойченко, который рассказал об осуществлении надзора за соблюдением законодательства ЛНР в сфере охраны труда и промышленной безопасности.Затем собравшиеся обсудили проблемные вопросы, наиболее часто возникающие у руководителей угольных предприятий негосударственной формы собственности."Федерация профсоюзов уделяет особое внимание вопросам охраны труда и промышленной безопасности, это одно из основных направлений работы профсоюзных организаций всех уровней на современном этапе. В то время, когда принимается большое количество нормативных правовых и подзаконных актов, руководители предприятий и профсоюзный актив остро нуждаются в их разъяснении", – сказал Уразгильдеев.Он добавил, что "именно на предприятиях негосударственной формы собственности вопросы охраны труда и промышленной безопасности стоят особенно остро, именно там отсутствует должный общественный контроль со стороны профсоюзов"."Кроме того, совместно с Министерством труда и социальной политики ЛНР, Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (ФССНСППЗ) для руководителей и профсоюзного актива регулярно проводятся выездные семинары по данной тематике. ФП ЛНР осуществляет обучение по общим вопросам охраны труда с выдачей соответствующего удостоверения представителям профсоюзов. Мы считаем, что только хорошо обученный профсоюзный представитель может действительно эффективно осуществлять общественный контроль за состоянием промышленной безопасности и охраны труда", – отметил профсоюзный лидер.От имени Федерации профсоюзов ЛНР он поблагодарил за сотрудничество представителей Министерства труда и социальной политики, МЧС, Госгорпромнадзора, ФССНСППЗ ЛНР, а также Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции, "которые участвуют в совместно организованном процессе обучения".09 сентября — Луганск