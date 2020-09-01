Завтра в Луганске без осадков, малооблачно, до 28 градусов тепла



Об этом сообщает Луганский Центре гидрометеорологии (ЦГМ).

«С 21:00 9 сентября до 21:00 10 сентября на территории региона будет малооблачно, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 24-29 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем — 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 25-27 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 7-9 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 10 сентября метеорологи отмечали в 1886 году — плюс 1,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1946 году и составляла плюс 34 градуса.

Время восхода солнца в столице Луганске 10 сентября — 05:24, время захода — 19:12. Продолжительность светового дня составит 13 часов 48 минут.

По предварительному прогнозу, 11-12 сентября область повышенного атмосферного давления обусловит на территории региона сухую и солнечную погоду. Погода в Луганске - Сегодня, 21:56 38 Температура воздуха в Луганске 10 сентября будет колебаться от 6 градусов выше нуля ночью до 28 градусов тепла днем.Об этом сообщает Луганский Центре гидрометеорологии (ЦГМ).«С 21:00 9 сентября до 21:00 10 сентября на территории региона будет малооблачно, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 24-29 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем — 26-28 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 25-27 градусов выше нуля днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 7-9 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 10 сентября метеорологи отмечали в 1886 году — плюс 1,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1946 году и составляла плюс 34 градуса.Время восхода солнца в столице Луганске 10 сентября — 05:24, время захода — 19:12. Продолжительность светового дня составит 13 часов 48 минут.По предварительному прогнозу, 11-12 сентября область повышенного атмосферного давления обусловит на территории региона сухую и солнечную погоду. Погода в Луганске - Сегодня, 21:56 38

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