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Пьяный луганчанин спровоцировал ДТП в центре города

verter Вчера, 22:1537Новости
Пьяный луганчанин спровоцировал ДТП в центре города
На одной из улиц Луганска 8 сентября произошло ДТП с участием пешехода.
Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД.
Женщина 1957 года рождения, будучи за рулём автомобиля ВАЗ-2106, наехала на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
Как выяснилось, мужчина был пьян. С травмами различной степени тяжести его отвезли в больницу. Проводится проверка.
Происшествия - Сегодня, 21:50 85

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