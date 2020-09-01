Америка вЂ“ оценка потерь в будущих войнах

Оценивая перспективы будущих военных конфликтов Соединённых Штатов Америки, военные эксперты этой страны выразили убеждение, что они могут закончиться для неё людскими потерями, “сопоставимыми с теми, которые США понесли в ходе Второй мировой войны”. При этом основными её противниками они считают Россию и Китай. Не потому, что Москва и Пекин на самом деле угрожают Америке – дело обстоит ровно наоборот, но потому, что из-за них Соединённые Штаты не могут делать всё, что хотят, везде, где они хотят, в том числе в непосредственной исторической сфере геополитических интересов России и Китая.Америка, таким образом, ведёт себя в точности, как старуха Шапокляк из мультика про Чебурашку и крокодила Гену. Она гадит всем целенаправленно и сознательно, причём превентивно. “Хорошими делами прославиться нельзя” – это про американскую внешнюю политику, которая вся, целиком состоит из лжи и подлости, нарушения любых обязательств и договоров, подкупа и угроз, шантажа и провокаций, наглости и блефа, подстав и стравливания, агрессии и предательства её собственных союзников. Как про неё говорил иорданский король? “Быть врагом Америки опасно, но быть её союзником опасней вдвое”… Согласимся. Он знал, что говорил.По мнению американских экспертов, потери, которые может понести в будущих войнах против России и Китая Америка, связаны с тем, что обе эти страны быстро модернизируют свои вооружения и проводят переподготовку армий. Ну, да. Имея такого соседа… Только почему потери Штатов должны быть СОПОСТАВИМЫ с теми, которые у них были во Вторую мировую? Что так скромно? Техника у современной России на вооружении совсем не та, что в ту войну была у СССР. Ленд-лиз не понадобится. Страна ездит, летает и стреляет из своего, не говоря уже о ядерном оружии, гиперзвуке и всём остальном. Нет, превращение Украины в колонию Соединённых Штатов, никого в российской оборонке не порадовало. Но Белоруссию превратить в такую же колонию дадут вряд ли. Ещё раз наступить на те же грабли – это совсем уж идиотами надо быть.Сегодняшний Китай тоже не Япония времён войны. И если Трамп ни по Ирану, ни по Северной Корее, ни даже по Венесуэле не ударил, хотя столько обещал… В Европе американцы варварски бомбили немецкие города, уничтожая мирное население сотнями тысяч, переходящими в миллионы. В Японии делали то же самое. Причём Токио сожгли дотла безо всяких атомных бомб, зажигалками. Кто их к российской и китайской территории близко подпустит? Не будет у них авиации. И тут их потери будут больше, чем в Корее и Вьетнаме. Куда больше. Никто не хочет посмотреть, сколько они потеряли самолётов в ТЕХ войнах?На севере война тоже будет другой – по сравнению с уровнем и силой ударов, которые могут быть нанесены Россией любому противнику в Заполярье, всё, что было там у нас с немцами и финнами в Отечественную войну – детский лепет. Героический, но несопоставимый по масштабам. И штатники сами это знают. На юге… Они в Афганистане и Ираке два десятка лет воюют, и с местными исламистами сделать толком ничего не могут. И непохоже, что смогут. Наши в Сирии показали, что бывает, когда там начинают воевать всерьёз. Причём настолько скромными силами…Да, если уж будет война с Америкой, то она будет в Арктике и Антарктике, на юге и на западе, на востоке и на просторах мирового океана, на суше, в воздухе и в космосе. Будет кибервойна и война с применением всех мыслимых и немыслимых технологий. И их потери будут СОПОСТАВИМЫ с теми, что Америка понесла во Второй мировой?! Ну, оптимисты! Скорее, на порядок выше – это реальные цифры. А может быть и больше, чем на порядок. У Штатов не было и вовек не будет таких потерь, как в этой войне, которую им не выиграть, хотя начать её они могут. Мало ли какие войны Америка сдуру начинала…Чего в Америке не будет – это таких потерь в гражданском населении, как в у их противников в Германии и Японии, Корее и Вьетнаме, Ираке и Ливии. Не наш метод. Это американская специализация, бомбить мирные города, жечь людей зажигательными бомбами и напалмом, использовать дефолианты и ядерное оружие. Привыкли ужас наводить. Но если кто-то из них что-то в этом роде применит в новых войнах, которые они планируют против нас и Китая… Г-дь, спаси их тогда! Не мирных жителей, нет. Но ни один из их политиков, военных и представителей спецслужб, причастных к любой агрессии такого рода, не должен выжить. А те, кто останутся в живых, пускай позавидуют мёртвым. По Стивенсону. Очень уж точно высказался у него старый одноногий Джон Сильвер. Согласимся с классиком…Евгений Сатановский