Местные выборы на Донбассе могут состояться весной или следующей осенью



Выборы на Донбассе состоятся в населенных пунктах, где действуют военно-гражданские администрации.

«Наша донецкая партийная организация, как только вышло это решение ЦИК, опубликовало заявление, где они (военно-гражданские администрации, — ред.), конечно, выступают за то, чтобы жители Донбасса могли осуществить свое право и избрать власть, но когда безопасные возможности там будут предусмотрены и будет это делать безопасно. Соответственно, эти выборы этих общин могут состояться позже», — сказала Евгения Кравчук.

Выборы удастся провести весной, если ситуация в этих районах улучшится, а местные власти дадут заключение о том, что выборы проводить безопасно.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на очередном заседании 18 августа приняла решение обратиться к центральным и местным органам власти и уточнить информацию о ситуации с безопасностью для проведения местных выборов в 18 ОТГ в Луганской и Донецкой областях, которые ранее были отменены.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. В ЦИК заявляли, что они будут проходить в сложных условиях из-за пандемии коронавируса.

Также в этом году выборы впервые будут проходить по новому Избирательному кодексу.

Верховная Рада Украины на заседании 17 июля поддержала проект постановления № 3650. Его суть — ликвидация 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.

Некоторые из них непосредственно будут влиять на избирательный процесс Новости Украины - Сегодня, 06:13 96 Местные выборы на Донбассе могут состояться уже весной или осенью. Об этом в эфире «112 Украина» заявила народный депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.Выборы на Донбассе состоятся в населенных пунктах, где действуют военно-гражданские администрации.«Наша донецкая партийная организация, как только вышло это решение ЦИК, опубликовало заявление, где они (военно-гражданские администрации, — ред.), конечно, выступают за то, чтобы жители Донбасса могли осуществить свое право и избрать власть, но когда безопасные возможности там будут предусмотрены и будет это делать безопасно. Соответственно, эти выборы этих общин могут состояться позже», — сказала Евгения Кравчук.Выборы удастся провести весной, если ситуация в этих районах улучшится, а местные власти дадут заключение о том, что выборы проводить безопасно.Напомним, Центральная избирательная комиссия на очередном заседании 18 августа приняла решение обратиться к центральным и местным органам власти и уточнить информацию о ситуации с безопасностью для проведения местных выборов в 18 ОТГ в Луганской и Донецкой областях, которые ранее были отменены.Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. В ЦИК заявляли, что они будут проходить в сложных условиях из-за пандемии коронавируса.Также в этом году выборы впервые будут проходить по новому Избирательному кодексу.Верховная Рада Украины на заседании 17 июля поддержала проект постановления № 3650. Его суть — ликвидация 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.Некоторые из них непосредственно будут влиять на избирательный процесс Новости Украины - Сегодня, 06:13 96

Метки: {keywords}