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Местные выборы на Донбассе могут состояться весной или следующей осенью

robot Сегодня, 06:4526Новости
Местные выборы на Донбассе могут состояться весной или следующей осенью
Местные выборы на Донбассе могут состояться уже весной или осенью. Об этом в эфире «112 Украина» заявила народный депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.
Выборы на Донбассе состоятся в населенных пунктах, где действуют военно-гражданские администрации.
«Наша донецкая партийная организация, как только вышло это решение ЦИК, опубликовало заявление, где они (военно-гражданские администрации, — ред.), конечно, выступают за то, чтобы жители Донбасса могли осуществить свое право и избрать власть, но когда безопасные возможности там будут предусмотрены и будет это делать безопасно. Соответственно, эти выборы этих общин могут состояться позже», — сказала Евгения Кравчук.
Выборы удастся провести весной, если ситуация в этих районах улучшится, а местные власти дадут заключение о том, что выборы проводить безопасно.
Напомним, Центральная избирательная комиссия на очередном заседании 18 августа приняла решение обратиться к центральным и местным органам власти и уточнить информацию о ситуации с безопасностью для проведения местных выборов в 18 ОТГ в Луганской и Донецкой областях, которые ранее были отменены.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. В ЦИК заявляли, что они будут проходить в сложных условиях из-за пандемии коронавируса.
Также в этом году выборы впервые будут проходить по новому Избирательному кодексу.
Верховная Рада Украины на заседании 17 июля поддержала проект постановления № 3650. Его суть — ликвидация 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.
Некоторые из них непосредственно будут влиять на избирательный процесс Новости Украины - Сегодня, 06:13 96

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