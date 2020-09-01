Курс валют в Луганске на 10 сентября
Государственный банк информирует о том, что с 10 сентября 2020 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
76,0713 рубля
1 ЕВРО
89,5663 рубля
10 украинских гривен
27,3407 рубля.
Вчера, 9 сентября, курс основных валют был такой:
1 доллар США
75,9645 рубля
1 ЕВРО
89,7369 рубля
10 украинских гривен
27,3204 рубля. Экономика - Сегодня, 07:00 210
1 доллар США
76,0713 рубля
1 ЕВРО
89,5663 рубля
10 украинских гривен
27,3407 рубля.
Вчера, 9 сентября, курс основных валют был такой:
1 доллар США
75,9645 рубля
1 ЕВРО
89,7369 рубля
10 украинских гривен
27,3204 рубля. Экономика - Сегодня, 07:00 210
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