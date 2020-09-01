В Луганске провели генеральную репетицию конкурса «Мисс Луганск».
В Луганске во Дворце культуры имени Владимира Ленина 9 сентября прошла генеральная репетиция финальной части конкурса «Мисс Луганск», который проводит администрация ДК Ленина при поддержке администрации Луганска.
Об этом пишет МИА «Исток».
Организаторы конкурса для участия в финале отобрали 14 девушек, которые будут бороться за победу в двух категориях: «Юная мисс Луганск» (от 14 до 17 лет) и «Мисс Луганск» (от 18 до 24 лет). С 14 августа финалистки приступили к репетициям.
«Девушки отрабатывали дефиле, оттачивали мастерство походки, осваивали актёрское мастерство, ходили на кулинарные мастер-классы и принимали участие в благотворительных акциях. В девушках есть огромный потенциал, и за этот месяц они обучились очень многому, что поможет им в дальнейшем развитии», — отметила организатор конкурса Юлия Байрамова.
В финале конкурса, который пройдёт 12 сентября, девушки примут участие в интеллектуальном конкурсе и покажут четыре дефиле: дефиле в коктейльных платьях (визитка, знакомство с участницами), дефиле в национальных костюмах, дефиле в купальниках, дефиле в вечерних платьях.
Победительницы конкурса красоты «Мисс Луганск» примут участие в конкурсе «Красавица России», который пройдёт в Москве на следующий день после конкурса в Луганске — 13 сентября.
Культура - Сегодня, 09:00 281
Об этом пишет МИА «Исток».
Организаторы конкурса для участия в финале отобрали 14 девушек, которые будут бороться за победу в двух категориях: «Юная мисс Луганск» (от 14 до 17 лет) и «Мисс Луганск» (от 18 до 24 лет). С 14 августа финалистки приступили к репетициям.
«Девушки отрабатывали дефиле, оттачивали мастерство походки, осваивали актёрское мастерство, ходили на кулинарные мастер-классы и принимали участие в благотворительных акциях. В девушках есть огромный потенциал, и за этот месяц они обучились очень многому, что поможет им в дальнейшем развитии», — отметила организатор конкурса Юлия Байрамова.
В финале конкурса, который пройдёт 12 сентября, девушки примут участие в интеллектуальном конкурсе и покажут четыре дефиле: дефиле в коктейльных платьях (визитка, знакомство с участницами), дефиле в национальных костюмах, дефиле в купальниках, дефиле в вечерних платьях.
Победительницы конкурса красоты «Мисс Луганск» примут участие в конкурсе «Красавица России», который пройдёт в Москве на следующий день после конкурса в Луганске — 13 сентября.
Культура - Сегодня, 09:00 281
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