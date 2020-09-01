В Донецке за сутки зарегистрировали два случая смерти от коронавируса и 33 новых инфицированных



Об этом сообщили в донецком министерстве здравоохранения.

Также с полным выздоровлением выписаны 23 человека, зарегистрированы два летальных случая — скончались 44-летний мужчина и 68-летняя женщина.

«Всего с начала эпидемии в ДНР заболели 2 тысячи 739 человек. Из них 1 тысяча 223 на лечении, 1 тысяча 361 заболевший выписан с полным выздоровлением, 155 пациентов умерли», — говорится в сообщении.



Подробнее: За сутки в ДНР выявили 33 новых случая заболевания коронавирусом https://miaistok.su/za-sutki-v-dnr-vyyavili-33-novyh-sluchaya-zabolevaniya-koronavirusom/ Новости Донецка - Сегодня, 13:04 99 Во время исследований, проведённых 9 сентября, в Донецке выявили 33 новых случая инфицирования коронавирусом, два человека умерли.Об этом сообщили в донецком министерстве здравоохранения.Также с полным выздоровлением выписаны 23 человека, зарегистрированы два летальных случая — скончались 44-летний мужчина и 68-летняя женщина.«Всего с начала эпидемии в ДНР заболели 2 тысячи 739 человек. Из них 1 тысяча 223 на лечении, 1 тысяча 361 заболевший выписан с полным выздоровлением, 155 пациентов умерли», — говорится в сообщении.Подробнее: За сутки в ДНР выявили 33 новых случая заболевания коронавирусом https://miaistok.su/za-sutki-v-dnr-vyyavili-33-novyh-sluchaya-zabolevaniya-koronavirusom/ Новости Донецка - Сегодня, 13:04 99

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