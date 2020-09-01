Белорусская В«революцияВ» затухает вЂ” кураторы требуют крови

Видимо, это уже завершающая стадия «белорусской операции». Власть взять не удалось — теперь нужен мятеж, с подавления которого будут сняты медийные пенки. А люди — да что люди... кто их, погибших и пострадавших в «цветных революциях» по всему миру, считал?Этих гиен мирового порядка Лукашенко вскормил сам.Перспективы белорусской оппозиции по-прежнему остаются уравнением со многими неизвестными. Если быть точным, в белорусском «протесте» неизвестным остаётся вообще практически всё: его реальные цели, которые явно отличаются от заявленных, его источники финансирования, его настоящие лидеры и организаторы, а самое главное — его стратегия. Всё, что мы узнаём о ситуации и её перспективах — это, как говорят в криптографии, продукт «чёрного ящика» — непонятной и сложной системы, которая выдаёт «на выходе» ясные только ей самой результаты.Почему Мария Колесникова решила покинуть Белоруссию? Насколько уверен в контроле обстановки Александр Лукашенко? И что заготовила оппозиция на следующие ходы, какие козыри и приёмы?Начнём с белорусского президента. 8 сентября он дал большое интервью российским средствам массовой информации — «Russia Today», «Первому каналу», «России 1» и «Говорит Москва». Это обращение urbi et orbi можно считать достаточно важным: Лукашенко продемонстрировал, что накал напряжения снижается, с автоматом уже ходить не нужно, а настало время если не подводить окончательные итоги, то хотя бы сделать их предварительные наброски. Короче, положение стабилизируется, и хотя до окончания политического кризиса ещё далеко, но ясно, что основные методы оппозиции не сработали. Не сработали забастовки, уличные шествия, разного рода самоувольнения и акции, давление с помощью наглядной символики — все эти «живые цепи», огромные флаги и так далее, а также провокации и истерия в адрес сотрудников правоохранительных органов. На всё это, пусть и не сразу и не без потерь, белорусская власть нашла управу. Поэтому у Лукашенко есть определённые основания для осторожного оптимизма.А вот у оппозиции оснований для оптимизма всё меньше и меньше. Всеобщая забастовка и «тактика выжженной земли», которую с такой помпой презентовала NEXTA, https://jpg... вместо громкого выстрела прозвучали куда менее грозным звуком — или, прямо скажем, пуком. Европа ограничивается словесными заявлениями, к которым «последний диктатор Европы» за 26 лет привык как к любимой бородавке. Как-то сложно убедить своих сторонников в неизбежности нашей победы — решила Мария Колесникова, и встала на лыжи.Относительно её отъезда (побега?) из Белоруссии есть две версии — официальная и оппозиционная. Специально ничего не будем цитировать из властных белорусских СМИ — потому что это и не требуется: картина, которую мы можем увидеть в изложении, скажем, «Радио Свобода», настолько бредова, что сама по себе, «от противного», лучше всего доказывает правоту заявлений белорусских властей.Итак, вот как, якобы, было дело:Даже если быть максимально некритичным, вот прям совсем-совсем простодушным и наивным, всё равно сами собой возникнут вопросы: как это — «вышла через окно автомобиля»? Как это — «увидела свой паспорт и порвала его»? Как это — «активистам удалось на высокой скорости добраться до границы»? А где же во время всех этих действий находились сотрудники белорусского КГБ — если рядом (ну, «насильно усадили в машину» же!), то почему при их полном бездействии Колесникова рвала паспорт, вылезала (вот это картина!!!) через окно, а на водительском месте автомобиля, куда Машу усадили «насильно», вдруг оказались «активисты», которые дали по газам и увезли, надо думать, растерявшихся сотрудников КГБ прямо на Украину! Коротко говоря — никакие эти действия нельзя осуществить, если тебя кто-то реально контролирует. А если никто не контролировал (что гораздо более вероятно), то это таки побег.Эта версия в своём абсурде куда круче, чем даже «перехват» разговора Варшавы и Берлина. Что ж, очко в пользу оппозиции!И есть ещё одна очень простое, из собственных уст, доказательство того, что если и не сама Колесникова, то два её подручных — Кравцов и Родненков, имели все основания, причины и выгоды бежать именно на Украину. Они сами всё рассказали на пресс-конференции в Киеве:Отлично, правда? Парни заранее озаботились получение вида на жительство — но вовсе не для переезда в соседнюю страну год назад, а «про запас», именно на тот случай, который им и выпал. Но это не побег, конечно же, что вы — это «выдворение» людей, которые были так предусмотрительны, что ещё год назад оформили себе документы для проживания в стране «выдворения».Так что почти наверняка лидер белорусской оппозиции решила по-английски покинуть бесперспективный проект. Но какова же тогда его дальнейшая судьба? Что — «всё, расходимся»?Нет.Вы не задумывались о том, что помимо смены власти в Белоруссии есть ещё и второй, такой же выгодный для западных кукловодов, вариант. Даже ещё выгоднее! А заключается он в том, чтобы путём провокаций устроить такой сценарий, в котором Лукашенко (как подлежащее) и Путин (как сказуемое) устроили кровавое подавление народного восстания — а стало быть, ура-ура, можно продолжать санкции, внешнеполитическую изоляцию, остракизм и прочие приёмы по выдавливанию геополитических конкурентов с арены борьбы.Скажете, «кровавое подавление народного восстания» уже было? Не, оно каким-то неудачным вышло — ну что это такое, всего три смерти, да и то какие-то не впечатляющие. Надо чтобы жертв были сотни, а лучше — тысячи.Что ж, прочтите через такую призму эту новость одного из ведущих оппозиционных телеграм-каналов «Беларусь головного мозга» с говорящим названием «Народные дружины и самооборона». https://t.me/belamova/10013 Вот самые характерные фрагменты из инструкции:«Для этих целей все обсуждения должны вестись только в закрытых чатах. Желательно даже не объявлять о создании дружины в открытых чатах ваших районов, откуда может утекать информация. Добавляйте только надёжных и проверенных людей, которых знаете лично» — переводя на язык реальности, внезапно жители какого-нибудь дома или района обнаружат у себя незнакомых «смотрящих», которые будут «обеспечивать безопасность».Какими методами? А вот какими — для начала надо сместить законных представителей ЖКХ или ТСЖ: «Попытайтесь поговорить с представителями вашего ЖКХ или ТСЖ о том, что теперь они должны прямиком слушаться жителей. Или на крайний вариант не помогать карателям».Затем двор или дом буквально берутся в заложники:«Необходимо сделать так, чтобы никто кроме жильцов подъезда и их знакомых не мог попасть в подъезд. Если же силовики по-прежнему получают доступ, попробуйте заменить домофонную дверь или чипы, не выдавая их никому, кроме самих жильцов. Обсудите с соседями совместные правила контроля доступа в подъезд. Получите полный доступ к крыше вашего дома. По возможности устанавливайте собственные системы видеонаблюдения (сейчас это дешево). Все камеры, которые работают на карателей, должны быть выведены из строя или закрашены. Если ваш двор относится к тому, где каждый день идёт борьба, обсудите возможные варианты блокировки въезда. На автобарохолках полно дешевого хлама, который не обязательно регистрировать».Просто представьте себе шок обычных граждан, у которых заменили входную дверь в подъезд, перегородили въезд во двор какой-то колымагой, а на крыше угрожающе торчит парочка дозорных. Ни войти, ни выйти. Обстановка сериала «Ходячие мертвецы».А ещё «дружинники» могут и «в гости» зайти — если вы им не понравитесь («Вычисляйте пособников, стукачей и карателей. Если они живут рядом с вами, обязательно рассказывайте это другим через листовки»). И там, за закрытыми дверями, в недоступном подъезде и дворе, куда теперь нет доступа милиции, самые интересные революционные вещи и будут происходить!Наиболее красив в «программе» финал — «Отдельным пунктом хотим обратиться ко всем честным спортсменам и мастерам единоборств. Ваши знания и групповые занятия сейчас очень неплохо помогут народу». И сразу становится ясно, чем именно и какими методами там собрались заниматься.Видимо, это уже завершающая стадия «белорусской операции». Власть взять не удалось — теперь нужен мятеж, с подавления которого будут сняты медийные пенки. А люди — да что люди… кто их, погибших и пострадавших в «цветных революциях» по всему миру, считал?Григорий Игнато