В«Всю страну засралиВ»: в Зеленограде курьера Delivery Club уволили за нападение на подростка из-за крашеных волос

«Действия курьера на видео просто отвратительны, он найден и уже отстранён от работы», — говорится в сообщении.

«Они знают о нашей полной готовности принимать участие в расследовании этой ситуации», — отметили в компании.

Delivery Club уволил курьера, напавшего на подростков в Зеленограде. Об этом пишет RNS со ссылкой на пресс-службу компании.Об инциденте рассказала мать подростка Ирина Полорченко. По её словам, это произошло 6 сентября в Зеленограде. «Моего сына и ещё двух его друзей — детей 13-15 лет — избили взрослые мужики! Они придрались к подросткам из-за того, что цвет волос детей не соответствует их идеальным представлениям. Сначала они словами оскорбляли их, а также девушек, называя непотребными словами и делая заключения о их сексуальной ориентации», — написала женщина.По словам Полорченко, двое мужчин, один из которых был в форме курьера, начали нападать на детей и нанесли им телесные и имущественные повреждения. Она утверждает, что её сын получил ушибы спины, грудной клетки, головы. Видео происходящего сняли очевидцы.В Delivery Club добавили, что личность второго человека пока не установлена, сервис рассчитывает на помощь правоохранительных органов в его идентификации. Компания находится на связи с родителями подростков.Полиция и СК проводят проверку случившегося.источник