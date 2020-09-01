Спецгашение блока марок "225 лет Луганску" прошло в Музее истории и культуры города (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦСпециальное гашение блока художественных почтовых марок "225 лет Луганску" прошло в филиале Музея истории и культуры города. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В процедуре спецгашения приняли участие глава администрации Луганска Манолис Пилавов и заместитель председателя Народного Совета ЛНР Олег Коваль.Для проведения торжественной процедуры государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" также выпустило конверт и специальный почтовый штемпель первого дня."Мы никогда не остаемся в стороне от таких мероприятий. Это история нашей Республики, - сказала генеральный директор "Почты ЛНР" Марина Пуховцева. - В разработке дизайна блока марок участвовали наши сотрудники, представители администрации города и Министерства связи и массовых коммуникаций".Блок форматом 146 мм х 54 мм выпущен тиражом 600 экземпляров (в одном блоке – три марки), номинальная цена – 156 руб. Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи.Напомним, День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.10 сентября — Луганск