Морковь, свекла, капуста и картофель подешевели в ЛНР в I декаде сентября – Госкомстат

Морковь, свекла, капуста и картофель подешевели в ЛНР в I декаде сентября. Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Государственным комитетом статистики ЛНР.

Стоимость моркови снизилась на 7,9% – с 30,12 руб. до 27,75 руб., свеклы – на 4,9%, капусты – на 4%, картофеля – на 1,9%. Незначительно подешевели говядина, мясо птицы, отдельные порционные куриные части, манная крупа, овсяные хлопья, макаронные изделия, гречневая крупа, горох, рыба, сыр и лук.

В то же время не изменились цены на хлеб, муку, свинину, рис, соль, вареную колбасу, сосиски и сардельки, рыбные консервы, подсолнечное и сливочное масло и питьевую бутилированную воду.

В I декаде сентября незначительно подорожали сало, молоко, сметана, яйца и чай. Подорожал сахар.

Кроме того, в отчетном периоде незначительно подешевели бензин марок А-92, А-95 и дизельное топливо.

Ранее в Госкомстате сообщали, что в III декаде августа в ЛНР подешевели морковь, капуста и лук.

10 сентября — Луганск