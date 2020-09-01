Махинации с топливом в ВСУ нанесли бюджету ущерб на 1,5 млн грн. – Народная милиция

Махинации с топливом в одной из бригад ВСУ нанесли бюджету Украины около 1,5 млн грн. (около 4 млн руб.) ущерба. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Он рассказал, что в связи с коллективной жалобой военнослужащих 30-й бригады ВСУ на задержки с поставками продуктов на передовые позиции в соединение прибыла комиссия штаба оперативно-тактической группировки "Север". По мнению членов комиссии, некачественное материальное обеспечение военнослужащих напрямую связано с неисправностью автомобильной техники в подразделении.

"По докладу председателя комиссии, в 1-м батальоне процент неисправной автомобильной техники составляет 70%, при этом, согласно актов списания, топливо расходуется на эксплуатацию транспортных средств, стоящих на балансе батальона. По предварительной оценке, ущерб от преступной деятельности командира батальона Петренко составил до 1,5 миллионов гривен", - добавил Мазейкин.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

10 сентября — Луганск