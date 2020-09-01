Паспорт Украины для луганчан. Все что вы хотели спросить, но не знали у кого





Правозащитники «Юридического советника для переселенцев» рассмотрели 5 самых популярных утверждений о паспорте для переселенцев.



Паспорт можно оформить только по месту регистрации (прописке) — миф



На самом деле, согласно Постановлению Кабмина от 25.03.2015 № 302, переселенцы могут подавать документы для восстановления утраченного паспорта по месту фактического проживания, указанного в справке о постановке на учет ВПЛ.



Более того, в период карантина лица, которые не были взяты на учет как ВПЛ (не имеют «справки переселенца»), могут обращаться за оформлением паспорта в любое подразделение Государственной миграционной службы Украины. Так, согласно Закону Украины от 17.03.2020 № 530, оформление документов, удостоверяющих личность, в период действия карантина осуществляется по месту обращения лица.



При достижении 25-ти и 45-ти летнего возраста в паспорт можно вклеить фото, получать ID-карту необязательно — правда



Сейчас так же, как и раньше, лица, которым исполняется 25 и 45 лет, могут не получать ID-карту вместо паспорта в виде «книжки» (образца 1994 года), если, конечно, у них нет такого желания.



Да, пока еще продолжает действовать процедура вклеивания фотографии в бумажный паспорт. Хотя отдельный законопроект (№ 3986-1 от 14.08.2020), который предусматривает введение обязательного оформления ID-карт в таких случаях, уже передан на рассмотрение Верховной Рады Украины.



Вместе с тем следует помнить, что вклеить фотографию надо в течение месяца со дня рождения. Если этого не сделать в указанные сроки, ранее выданный паспорт гражданина Украины все-таки придется обменять на ID-карту.



Если гражданину исполнилось 25 или 45 лет в период действия карантина, то он сможет вклеить фото в паспорт в течение 30-ти календарных дней с даты прекращения карантина. Если срок для вклеивания фотографии не истек до дня введения карантина, то течение этого срока будет продолжено со дня прекращения карантина (Заключительные положения ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения корона вирусной болезни (COVID-19)»).



Ребенок не может самостоятельно оформить паспорт гражданина Украины без присутствия родителей — миф

Так, в настоящее время паспорт гражданина Украины оформляется с 14-летнего возраста. И это не просто право, а обязанность лица. Вместе с тем, документы на паспорт ребенком, достигшим 14 лет, подаются лично. Присутствие и/или согласие родителей при этом не требуется.



Для оформления паспорта ребенку необходимо будет предоставить определенный пакет документов, который включает оригиналы и копии паспортов обоих родителей и справку о принадлежности к гражданству Украины (если один из родителей иностранец).



При отсутствии отца или матери также понадобится оригинал и копия одного из следующих документов:

• свидетельства о смерти одного из родителей;

• решение суда о лишении родительских прав одного из родителей;

• решение суда о признании одного из родителей безвестно отсутствующим;

• выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце в соответствии с ч. 1 ст. 135 Семейного кодекса Украины.



Важно отметить, что паспорт оформляется лицам, не достигшим 18-летнего возраста, на 4 года, а лицам, достигшим 18-летнего возраста — на каждые 10 лет.



При первом оформлении паспорта гражданина Украины административный сбор не взимается.



В случае потери паспорта в форме «книжки» можно получить только паспорт в форме ID-карты — правда, но частично



Сейчас паспорт гражданина Украины действительно изготавливается в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель (ID-карты). И это касается не только случаев оформления паспорта впервые, но и восстановление в случае потери или порчи.

Вместе с тем, Государственная миграционная служба Украины продолжает оформление и выдачу паспортов старого образца тем гражданам, в отношении которых имеется судебное решение об обязательствах ГМС оформить такие паспорта. Временный порядок такой процедуры предусмотрен приказом МВД Украины от 06.06.2019 № 456.



Паспорт с не вклеенным фото после достижения лицом 25-ти или 45-ти лет действительный целый месяц — миф

Несмотря на то, что действующее законодательство предоставляет гражданам Украины целый месяц после достижения 25- и 45-летнего возраста для того, чтобы вклеить фотографию в паспорт в виде «книжки», уже с первого дня такой паспорт становится недействительным. Соответственно, получить деньги в кассе банка без карточки или оформить «справку переселенца», или заключить брак с таким паспортом будет невозможно. Школа выживания - Сегодня, 14:10 135 Вопросы о паспортах гражданина Украины всегда были актуальны для переселенцев. Много разных слухов ходит по этому поводу, и, как известно, не все из того, что говорят или пишут, является правдой.Правозащитники «Юридического советника для переселенцев» рассмотрели 5 самых популярных утверждений о паспорте для переселенцев.На самом деле, согласно Постановлению Кабмина от 25.03.2015 № 302, переселенцы могут подавать документы для восстановления утраченного паспорта по месту фактического проживания, указанного в справке о постановке на учет ВПЛ.Более того, в период карантина лица, которые не были взяты на учет как ВПЛ (не имеют «справки переселенца»), могут обращаться за оформлением паспорта в любое подразделение Государственной миграционной службы Украины. Так, согласно Закону Украины от 17.03.2020 № 530, оформление документов, удостоверяющих личность, в период действия карантина осуществляется по месту обращения лица.Сейчас так же, как и раньше, лица, которым исполняется 25 и 45 лет, могут не получать ID-карту вместо паспорта в виде «книжки» (образца 1994 года), если, конечно, у них нет такого желания.Да, пока еще продолжает действовать процедура вклеивания фотографии в бумажный паспорт. Хотя отдельный законопроект (№ 3986-1 от 14.08.2020), который предусматривает введение обязательного оформления ID-карт в таких случаях, уже передан на рассмотрение Верховной Рады Украины.Вместе с тем следует помнить, что вклеить фотографию надо в течение месяца со дня рождения. Если этого не сделать в указанные сроки, ранее выданный паспорт гражданина Украины все-таки придется обменять на ID-карту.Если гражданину исполнилось 25 или 45 лет в период действия карантина, то он сможет вклеить фото в паспорт в течение 30-ти календарных дней с даты прекращения карантина. Если срок для вклеивания фотографии не истек до дня введения карантина, то течение этого срока будет продолжено со дня прекращения карантина (Заключительные положения ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения корона вирусной болезни (COVID-19)»).Так, в настоящее время паспорт гражданина Украины оформляется с 14-летнего возраста. И это не просто право, а обязанность лица. Вместе с тем, документы на паспорт ребенком, достигшим 14 лет, подаются лично. Присутствие и/или согласие родителей при этом не требуется.Для оформления паспорта ребенку необходимо будет предоставить определенный пакет документов, который включает оригиналы и копии паспортов обоих родителей и справку о принадлежности к гражданству Украины (если один из родителей иностранец).При отсутствии отца или матери также понадобится оригинал и копия одного из следующих документов:• свидетельства о смерти одного из родителей;• решение суда о лишении родительских прав одного из родителей;• решение суда о признании одного из родителей безвестно отсутствующим;• выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце в соответствии с ч. 1 ст. 135 Семейного кодекса Украины.Важно отметить, что паспорт оформляется лицам, не достигшим 18-летнего возраста, на 4 года, а лицам, достигшим 18-летнего возраста — на каждые 10 лет.При первом оформлении паспорта гражданина Украины административный сбор не взимается.Сейчас паспорт гражданина Украины действительно изготавливается в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель (ID-карты). И это касается не только случаев оформления паспорта впервые, но и восстановление в случае потери или порчи.Вместе с тем, Государственная миграционная служба Украины продолжает оформление и выдачу паспортов старого образца тем гражданам, в отношении которых имеется судебное решение об обязательствах ГМС оформить такие паспорта. Временный порядок такой процедуры предусмотрен приказом МВД Украины от 06.06.2019 № 456.Несмотря на то, что действующее законодательство предоставляет гражданам Украины целый месяц после достижения 25- и 45-летнего возраста для того, чтобы вклеить фотографию в паспорт в виде «книжки», уже с первого дня такой паспорт становится недействительным. Соответственно, получить деньги в кассе банка без карточки или оформить «справку переселенца», или заключить брак с таким паспортом будет невозможно. Школа выживания - Сегодня, 14:10 135

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