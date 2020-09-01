"Лугансквода" уведомила о сбоях в подаче воды в Краснодон и Семейкино из-за чистки сетей

Государственное унитарное предприятие ЛНР "Лугансквода" предупредило о возможных перебоях в подаче воды в поселки Краснодон и Семейкино, вызванных работами по чистке и хлорированию резервуаров чистой воды на насосной станции и водопроводных сетей. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"С 10 сентября специалистами Новосветловского и Молодогвардейского производственных участков "Луганскводы" начаты профилактические мероприятия по чистке и дезинфекции резервуаров чистой воды на Краснянской насосной станции и Семейкинском участке, а также хлорированию водопроводных сетей поселков Семейкино и Краснодон", – говорится в сообщении.

На предприятии проинформировали, что "в связи с этим с 10 по 13 сентября возможно полное отсутствие водоснабжения в указанных населенных пунктах, а также поступление питьевой воды с повышенным содержанием хлора".

В "Луганскводе" принесли извинения за доставленные временные неудобства, напомнив, что "комплексная и планомерная дезинфекция резервуаров и водопроводов является основой соблюдения правил и норм санитарии в целях безопасной жизнедеятельности каждого человека".

10 сентября — Луганск