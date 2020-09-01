Выставка картин к 225-летию Луганска открылась в Музее истории и культуры города (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦВыставка картин луганских художников "С любовью к Луганску" открылась в филиале Музея истории и культуры города. Об этом из учреждения культуры передает корреспондент ЛИЦ.Экспозиция посвящена 225-й годовщине города и продлится в течение месяца. В ее состав вошли около 30 работ из фондов Музея истории и культуры города и Союза художников ЛНР."В большей степени это пейзажи нашего города, узнаваемые, неузнаваемые, но эмоционально они близки всем нам. Поэтому, я думаю, это выставка будет популярна среди горожан и гостей нашего города", - сказала директор музея Ольга Приколота.Глава администрации Луганска Манолис Пилавов отметил, что вошедшие в выставку картины в будущем станут исторической ценностью."В канун праздника в городе проводится ряд мероприятий, которые нам хотелось, чтобы они остались в памяти луганчан, именно потому что это юбилейный год, именно потому что год выдался довольно непростой и нам пришлось показать, насколько мы сегодня сплоченные и терпеливые", - добавил он.В рамках мероприятия организаторы выставки поблагодарили Пилавова за усилия по содержанию города и вручили ему картину "Утро. Луганск" художника Андрея Швыдкого."Почетно сегодня находится на данном мероприятии, очень радостно, что мы сегодня подошли к празднованию 225-й годовщины нашего города, - сказал заместитель председателя Народного Совета ЛНР Олег Коваль. - Хочется поблагодарить администрацию Луганска, лично Манолиса Васильевича Пилавова за те мероприятия, которые сегодня проводятся, и которые предстоит луганчанам увидеть в дальнейшем. Приятно, что в городе происходят хорошие изменения, открываются новые объекты. Я думаю, что совместными усилиями всех ветвей власти, всех неравнодушных людей город будет становиться все краше и краше".Председатель Союза художников ЛНР Артем Фесенко подчеркнул, что представленные на выставке картины отличаются оптимизмом."Выставка крепкая, маститая и, я думаю, она понравится горожанам. Я очень много об этом говорил, что в процентном соотношении очень маленькое количество работ, связанных с войной, появляется. Это, наверное, связано с жаждой жизни, с тем, что человеку не хочется соприкасаться с трагедией, войной, горестями. И художник откидывает все неприятное и старается изобразить какие-то жизнеутверждающие, яркие, красивые вещи", - сказал он.Ознакомиться с выставкой можно по адресу: Луганск, улица Пушкина, 8.10 сентября — Луганск