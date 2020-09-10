Новые правила прописки и выписки детей и взрослых в 2020 году



Согласно ст. 6 Закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания» каждый гражданин Украины, а также иностранец или лицо без гражданства, постоянно или временно проживающие в Украине, обязаны зарегистрировать свое место жительства. С момента принятия Постановления Кабмина №207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» в Украине действуют новые правила прописки и выписки.



Как и где оформить прописку

С 4 апреля 2016 года полномочия по регистрации / снятию с регистрации места проживания от Государственной миграционной службы перешли к органам местного самоуправления и Центрам предоставления административных услуг (ЦНАП). Перечень соответствующих органов регистрации приведен на сайте ГМС. В сельской местности функции по оформлению прописки / выписки выполняют исполнительные органы сельских или поселковых советов. В случае, если такие органы не созданы, обязанность по регистрации граждан возложена на сельский голова.

Сколько времени занимает процедура выписки и прописки?

В соответствии с законодательством, человеку, снявшемуся с регистрации по предыдущему месту жительства, дается месяц (30 календарных дней) на то, чтобы зарегистрироваться по новому адресу. Ранее этот срок составлял всего 10 дней. Прописка оформляется в день предоставления лицом всех необходимых документов и по желанию заявителя может проводиться одновременно с выпиской с предыдущего места проживания / пребывания. При этом должны быть выполнены все условия снятия с регистрации (см. ниже в статье).

При подаче документов на прописку / выписку из квартиры через центр предоставления админуслуг, представителя соцслужб, ЖЭКа, ОСМД или управляющего многоквартирного дома, датой регистрации места жительства / пребывания является день получения органом регистрации соответствующих документов. Таким образом, сроки оформления прописки отличаются от установленных законом, но как правило не превышают 30 дней.

Обладателям паспортов в виде ID-карт информация о месте проживания вносится на электронный чип, вмонтированный в документ. Замена ID-паспортов в связи со сменой прописки не производится. В паспорта старого образца (книжечка) сведения о выписке и прописке проставляются в виде штампа.

Обратите внимание, что прописка и выписка могут быть отменены по решению органа регистрации. Основаниями для вынесения подобного решения является умышленное сокрытие заявителем данных о своей регистрации по старому адресу совместно с малолетними детьми.



Регистрация места проживания взрослых и детей старше 14 лет

Порядок регистрации места жительства в Украине предусматривает личное обращение в орган регистрации или ЦНАП. Поскольку ребенок, достигший 14 лет, может самостоятельно выбирать себе место жительства, при подаче документов на прописку его присутствие обязательно.

При возникновении обстоятельств, препятствующих самостоятельному обращению в органы регистрации для оформления прописки, регистрация по месту жительства может быть проведена по обращению законного представителя (родители, опекуны) или представителя по доверенности.



Какие документы нужны для прописки в 2020 году?

Согласно пункта 18 «Правил регистрации места проживания» для получения прописки необходимо подать следующий пакет документов:

заявление о регистрации места жительства

квитанцию об уплате административного сбора

военный билет или удостоверение о приписке (для граждан, подлежащих постановке на воинский учет или находятся на воинском учете)

заявление о снятии с регистрации места жительства (в случае осуществления прописки одновременно с выпиской с предыдущего адреса)

документ, в который вносятся сведения о месте жительства (паспорт гражданина Украины; временное удостоверение гражданина Украины; удостоверение на постоянное проживание; вид на жительство; удостоверение беженца и т.д.)

документы, подтверждающие право лица на проживание в квартире, доме. Это могут быть документы на право собственности, решение суда о предоставлении права пользования жилым помещением, договор аренды или другие документы. В случае если таких документов нет, регистрация может осуществляться только с согласия собственника жилья (если владельцев несколько — с согласия всех собственников)

При регистрации с согласия собственника нужно его присутствие при подаче заявления. Также он должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность и право собственности на жилье, в которое осуществляется прописка.

Внимание! Законом запрещается требовать для регистрации места жительства другие документы.

Регистрация места проживания детей младше 14 лет



Процедура прописки малолетних детей аналогична процессу регистрации места жительства совершеннолетних граждан, однако имеет ряд юридических особенностей. В частности, прописка ребенка до 14 лет может быть осуществлена исключительно по месту регистрации одного из родителей. При этом согласие собственника жилья для этого не требуется.

В случае, если отец и мать малыша прописаны по разным адресам, место жительства ребенка регистрируется вместе с одним из них с письменного согласия другого родителя. Разрешение папы (мамы) на прописку детей в квартиру или дом ко второму родителю не требуется, если место жительства детей определено соответствующим решением суда или решением органа опеки.

Что касается регистрации места проживания новорожденного ребенка, то родителям на выполнение этой формальности дается три месяца со дня рождения малыша. Процедура в этом случае максимально упрощена и по желанию родителей или одного из них, документы для прописки новорожденного могут быть поданы через РАГС во время проведения госрегистрации рождения.

Также есть возможность зарегистрировать место проживания новорожденных детей через органы соцзащиты одновременно с подачей заявления на государственную помощь при рождении ребенка.

заявление на оформление ребенку прописки

оригинал и копия свидетельства о рождении

квитанция об уплате административного сбора

оригинал и копия паспорта родителя, к которому прописывается ребенок

Если в свидетельство о рождении сведения об отце внесены со слов матери, необходимо предоставить оригинал и копию выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния о занесении информации в соответствии с ч. 1 ст. 135 Семейного кодекса Украины. Школа выживания - Сегодня, 18:27 186 Какая процедура регистрации и снятия с регистрации места жительства в Украине? Какие правила прописки /выписки детей и взрослых в 2020 году? Какие документы нужны для оформления прописки? Сколько стоит зарегистрироваться по новому адресу? На эти и многие другие вопросы, возникающие при смене места проживания, ответит «Юридический портал».Согласно ст. 6 Закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания» каждый гражданин Украины, а также иностранец или лицо без гражданства, постоянно или временно проживающие в Украине, обязаны зарегистрировать свое место жительства. С момента принятия Постановления Кабмина №207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» в Украине действуют новые правила прописки и выписки.С 4 апреля 2016 года полномочия по регистрации / снятию с регистрации места проживания от Государственной миграционной службы перешли к органам местного самоуправления и Центрам предоставления административных услуг (ЦНАП). Перечень соответствующих органов регистрации приведен на сайте ГМС. В сельской местности функции по оформлению прописки / выписки выполняют исполнительные органы сельских или поселковых советов. В случае, если такие органы не созданы, обязанность по регистрации граждан возложена на сельский голова.В соответствии с законодательством, человеку, снявшемуся с регистрации по предыдущему месту жительства, дается месяц (30 календарных дней) на то, чтобы зарегистрироваться по новому адресу. Ранее этот срок составлял всего 10 дней. Прописка оформляется в день предоставления лицом всех необходимых документов и по желанию заявителя может проводиться одновременно с выпиской с предыдущего места проживания / пребывания. При этом должны быть выполнены все условия снятия с регистрации (см. ниже в статье).При подаче документов на прописку / выписку из квартиры через центр предоставления админуслуг, представителя соцслужб, ЖЭКа, ОСМД или управляющего многоквартирного дома, датой регистрации места жительства / пребывания является день получения органом регистрации соответствующих документов. Таким образом, сроки оформления прописки отличаются от установленных законом, но как правило не превышают 30 дней.Обладателям паспортов в виде ID-карт информация о месте проживания вносится на электронный чип, вмонтированный в документ. Замена ID-паспортов в связи со сменой прописки не производится. В паспорта старого образца (книжечка) сведения о выписке и прописке проставляются в виде штампа.Обратите внимание, что прописка и выписка могут быть отменены по решению органа регистрации. Основаниями для вынесения подобного решения является умышленное сокрытие заявителем данных о своей регистрации по старому адресу совместно с малолетними детьми.Порядок регистрации места жительства в Украине предусматривает личное обращение в орган регистрации или ЦНАП. Поскольку ребенок, достигший 14 лет, может самостоятельно выбирать себе место жительства, при подаче документов на прописку его присутствие обязательно.При возникновении обстоятельств, препятствующих самостоятельному обращению в органы регистрации для оформления прописки, регистрация по месту жительства может быть проведена по обращению законного представителя (родители, опекуны) или представителя по доверенности.Согласно пункта 18 «Правил регистрации места проживания» для получения прописки необходимо подать следующий пакет документов:заявление о регистрации места жительстваквитанцию об уплате административного сборавоенный билет или удостоверение о приписке (для граждан, подлежащих постановке на воинский учет или находятся на воинском учете)заявление о снятии с регистрации места жительства (в случае осуществления прописки одновременно с выпиской с предыдущего адреса)документ, в который вносятся сведения о месте жительства (паспорт гражданина Украины; временное удостоверение гражданина Украины; удостоверение на постоянное проживание; вид на жительство; удостоверение беженца и т.д.)документы, подтверждающие право лица на проживание в квартире, доме. Это могут быть документы на право собственности, решение суда о предоставлении права пользования жилым помещением, договор аренды или другие документы. В случае если таких документов нет, регистрация может осуществляться только с согласия собственника жилья (если владельцев несколько — с согласия всех собственников)При регистрации с согласия собственника нужно его присутствие при подаче заявления. Также он должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность и право собственности на жилье, в которое осуществляется прописка.Внимание! Законом запрещается требовать для регистрации места жительства другие документы.Процедура прописки малолетних детей аналогична процессу регистрации места жительства совершеннолетних граждан, однако имеет ряд юридических особенностей. В частности, прописка ребенка до 14 лет может быть осуществлена исключительно по месту регистрации одного из родителей. При этом согласие собственника жилья для этого не требуется.В случае, если отец и мать малыша прописаны по разным адресам, место жительства ребенка регистрируется вместе с одним из них с письменного согласия другого родителя. Разрешение папы (мамы) на прописку детей в квартиру или дом ко второму родителю не требуется, если место жительства детей определено соответствующим решением суда или решением органа опеки.Что касается регистрации места проживания новорожденного ребенка, то родителям на выполнение этой формальности дается три месяца со дня рождения малыша. Процедура в этом случае максимально упрощена и по желанию родителей или одного из них, документы для прописки новорожденного могут быть поданы через РАГС во время проведения госрегистрации рождения.Также есть возможность зарегистрировать место проживания новорожденных детей через органы соцзащиты одновременно с подачей заявления на государственную помощь при рождении ребенка.заявление на оформление ребенку пропискиоригинал и копия свидетельства о рожденииквитанция об уплате административного сбораоригинал и копия паспорта родителя, к которому прописывается ребенокЕсли в свидетельство о рождении сведения об отце внесены со слов матери, необходимо предоставить оригинал и копию выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния о занесении информации в соответствии с ч. 1 ст. 135 Семейного кодекса Украины. Школа выживания - Сегодня, 18:27 186

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