Под Луганском фиксируются опасный суховей
Центр гидрометеорологии МЧС фиксирует в регионе представляющий опасность для сельхозкультур суховей.
«В центральных районах ЛНР отмечен суховей в период сева озимых культур», — говорится в сообщении.
Напомним, что суховеи относятся к стихийным агрометеорологическим явлениям и наносят значительный урон сельскохозяйственным угодьям. Из-за высокой испаряемости с поверхности земли нарушается водный и тепловой баланс растений, что может повлечь увядание и гибель полевых культур. Так, в августе 2018 года суховеи, которые продолжались в ЛНР 22 дня, привели к образованию атмосферной засухи и снижению урожайности.
Суховей — это сухой, горячий ветер, приносящий устойчивую продолжительную засуху. Характеризуется низкой относительной влажностью (в некоторых случаях ниже 30%), повышенной температурой воздуха (более 25 градусов), поэтому способствует сильному испарению влаги. Скорость ветра обычно умеренная, 5 м/с, но иногда может достигать 15-20 м/с. Погода в Луганске - Сегодня, 18:21 127
«В центральных районах ЛНР отмечен суховей в период сева озимых культур», — говорится в сообщении.
Напомним, что суховеи относятся к стихийным агрометеорологическим явлениям и наносят значительный урон сельскохозяйственным угодьям. Из-за высокой испаряемости с поверхности земли нарушается водный и тепловой баланс растений, что может повлечь увядание и гибель полевых культур. Так, в августе 2018 года суховеи, которые продолжались в ЛНР 22 дня, привели к образованию атмосферной засухи и снижению урожайности.
Суховей — это сухой, горячий ветер, приносящий устойчивую продолжительную засуху. Характеризуется низкой относительной влажностью (в некоторых случаях ниже 30%), повышенной температурой воздуха (более 25 градусов), поэтому способствует сильному испарению влаги. Скорость ветра обычно умеренная, 5 м/с, но иногда может достигать 15-20 м/с. Погода в Луганске - Сегодня, 18:21 127
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