Актуальная история для белорусской флейты

Похищение, погоня, диодный фонарик КГБ, прыжок в окно «бэхи», порванный паспорт. Наконец-то Украина стала полноправным участником белорусских событий. До этого были только «вагнеровцы», которых кто-то заманил в Минск под видом СБУ, хотя мы все понимаем – работал «Моссад». Потом наш МИД активно стал подрывать легитимность Лукашенко в тесном сотрудничестве с дипломатическими центрами мировых сверхдержав – Латвии, Литвы и Эстонии. Опять же поляки плотно работают по теме.Глава фракции «слуг» Давид Арахамия, вразрез с официальной линией Кулебы (сейчас в Румынии, заключает пакт насчет интеграции в европейское пространство Трансильвании), неожиданно призвал всех стать Швейцарией. Не знаю, как он это себе представляет. У нас, конечно, есть Карпаты, однако впарить их вместо Альп с лощеными коровами по кличке Милка будет слегка затруднительно. Судя по вторичным половым признакам, Арахамия имел в виду швейцарский нейтралитет.Получилось коряво. МИД нации с пеной у рта призывает ввести максимальные санкции в отношении «режима Лукашенко», а президент, определяющий основные направления внешней политики, молчит как замороженный хек безо льда. Чувствуется некая двойственность ситуации. Но теперь все изменилось в гораздо лучшую сторону. К нам прорвались два деятеля белорусской оппозиции. Симпатичные ребята, вчера давали пресс-конференцию в государственном агентстве «Укринформ», финансируемом Кабмином. Эту контору еще называют «кладбищем журналистов». Ну кто в здравом уме пойдет работать в информационную богадельню? Разве что добивать оставшийся срок до пенсии.Так вот, повторюсь: ребята симпатичные. Наверное, геи. Но это, естественно, не имеет никакого значения. У нас крайне толерантное отношение к подобным европейским ценностям. Даже был целый состав правительства, сформированный из квир-людей. Европа, одним словом.Антон Родненков – вроде пресс-секретарь координационного совета белорусской оппозиции. Возможно, это вовсе не он, а Иван Кравцов. Мы пока только узнаем имена великих людей, которые творят историю в соседней республике.История, которую они поведали, просто ужасна. Вчера я долго не мог уснуть. Все представлял себе флейтистку Колесникову, которая лезла в «заднее» окно «бэхи» Родненкова. Или Кравцова. Не суть. Все дело в репрессиях. К Антону и Ивану (возможно, в другой последовательности) подошли некие люди, которые представились то ли кагебистами, то ли ОБХС, то ли просто сотрудниками репрессивных органов. Они предложили змагарам немедленно покинуть территорию страны, чтобы не обострять ситуацию. После этого их погрузили с мешками на головах в «бусик» и повезли на белорусско-украинский кордон. Далее ситуация стала развиваться просто драматично. Палачи пригнали из Минска «Х3» Антона. Или Ивана? Упустим ненужную детализацию. В машину сели сотрудники спецслужб, замаскированные под пресс-секретарей и Колесникову. Пожилой кагебист даже играл на флейте мелодию из фильма «Забытая мелодия для флейты». Белорусские погранцы расчувствовались, отсыпали ему немного мелочи и пропустили политических беженцев на нейтральную полосу. Там бегали ничейные собаки и лил дождь.Как туда переправили Антона и Ивана – непонятно. Сами они рассказывают про какой-то диодный фонарик, которым «смершевец» подсвечивал во время съемки клипа «Я уезжают из РБ по своей воле». При этом другой кагебист держал коллегу «добровольца» на руках. Неожиданно раздался скрип тормозов, жуткая ругань, и из кустов вылетел микроавтобус. Из него посыпались спецназовцы, помада, всякая женская мелочевка, набор для смазки флейты. Последней выпала феминистка Колесникова, которая чинила суровый отпор незаконным действиям представителей режима Лукашенко. Тем не менее ее грубо посадили в «БМВ», захлопнули дверцу и сказали «ехай на…», рукой показав то место, где находится суверенная Украина.Но! Флейтистка совершила акт гражданского мужества. Она достала «зайчикастый» белорусский паспорт и, зловеще хохоча, порвала его на мелкие кусочки. После этого вылезла через «заднее» окно и побежала в неизвестном направлении.Действия оставшихся борцов режима были вполне логичны. «С…ка! Газуй, рвем когти!», – заорал Тоха (или Ваня). И они на огромной скорости понеслись к украинскому пропускному пункту.Там они предъявили пограничникам не порванные белорусские паспорта и вид на жительство в Украине. Верю каждому слову. Мысленно проклинаю действия режима Лукашенко. Но у меня возникли вопросы.Судя по всему, жертв репрессий хотели вынудить уехать из РБ. Тогда почему они при виде задницы лидера оппозиции, которая вывалилась в окно машины, стремительно стали тикать в направлении украинской границы? Сжали бы зубы и остались на нейтральной полосе.По версии Батьки, оппозиционеры удирали от спецслужбы и по дороге выбросили флейтистку. Беспардонная ложь. Однако Колесникова действительно куда-то вывалилась.Откуда сразу у двух представителей координационного совета вид на жительство в Украине? Нет, получить его за смешные деньги в Госкоммиграции не проблема. Сами змагары туманно пояснили про некую организацию, с которой работали в Украине. И именно она (организация) обеспечила им ксивы. Не дорабатывает КГБ Беларуси. Могли бы подсуетиться и сделать Антону и Ивану вид на жительство в Бердичеве.Зачем диктаторский режим подкинул всем троим билеты в Вену и Турцию? Флейтистка в Австрию, остальные в Мармарис. В чем смыл такой подставы? Плюс фальшивые тесты на ковид. И два использованных презерватива.Зачем Лукашенко требует выдачи оппозиционеров, если именно он и вынудил их, по версии Ивана, уехать?Короче, осталось подшлифовать маленькие «шероховатости» в правдивой истории о «зверской спецоперации КГБ Лукашенко» и запускать в европейские СМИ. Потом должны отреагировать МИДы Эстонии, Польши, Литвы и Латвии. Дальше свое веское слово скажет бабушка Меркель. Ну и Госдеп США. Куда уж без него.Александр Зубченко (Киев)