Исповедь В«нелюбимой женыВ»: Андрей Богдан вышел на войну против зе-мужей

Андрей Богдан, бывший глава Офиса президента и доверенное лицо Владимира Зеленского, возвращается в большую политику. Но теперь он будет воевать не за Зеленского, а против него. Причем - медийным оружием.Бывший бодигард Владимира Александровича дал вчера вечером большое интервью Дмитрию Гордону, а это никогда не кончается добром. Достаточно вспомнить беседу телеведущего и президента Беларуси Лукашенко накануне выборов в РБ.Надо сказать, что к своему триумфальному возвращению бывший юрист Коломойского тщательно готовился. Сначала завел персональный ТГ-канал «Тесла Богдана». Потом сфоткался за одним столом с Михо Саакашвили и грантоедкой Лизой Ясько (депутат от «Слуги народа») с многозначительной подписью об участии в киевских выборах. Ну и апофеозом стала четырехчасовая встреча экс-главы ОП с журналистом Дмитрием Гордоном.Как предполагают многие наблюдатели, у президента была бессонная ночь с «нелюбимой женой» – именно так охарактеризовал Богдана гарант, когда выгонял его с Банковой. Однако, дальше будет еще хуже: бывший соратник открыто призвал Зеленского «нажать на тормоза» и сойти с президентской дистанции. Причем, очень похоже на то, что Богдан играет в чужую игру и озвучивает написанные кем-то другим месседжи.Уход президента, досрочные выборы парламента, ликвидация «гетьманского кресла» и перезагрузка государства – это больше из программы оппозиции, чем «соросят». Недаром же ТГ-канал «Неприкосновенные» уже пишет о том, что разгонять откровения Богдана помогают СМИ Виктора Медведчука.Итак, о чем же 4 часа откровенничал бывший бодигард Зеленского? Если коротко - «наехал» на своего сменщика Андрея Ермака, похвалил Авакова, напророчил экономический коллапс и «лизнул» Ахметову с Путиным. Краткие сентябрьские тезисы от Богдана:- Дефицит дохода бюджета составит минимум 100 млрд гривен. А деньги взять негде. Это означает, что долги перейдут на следующий год, когда ситуация будет еще хуже;- Коломойский на президентских выборах ставил на Юлию Тимошенко, в Зеленского он поверил в конце января;- Ахметов - человек слова и дела. Если он сказал, то можно не проверять. Из досье узнал, что Путин такой же, поэтому из него слово вытянуть невозможно;- с Россией мир будет, но не сейчас. Нет точек соприкосновения. Для них важны Минские соглашения, а в Украине не готово общество к их реализации;- многие в ближайшем окружении Зеленского любят Россию и хотят нормализации отношений с РФ;- Зеленский выбирает не профессионалов, а типажи. В этом плане у него кругозор , как замочная скважина. К примеру, министр обороны должен в первую очередь визуально подходить по типажу. Президент избавляется от губернаторов как от актёров. Им даже не звонит. Некоторые узнают об отставке по радио;- на Банковой последние три месяца занимаются отставкой министра МВД Арсена Авакова, при этом он остался последним профессионалом в Кабмине.Учитывая, что Андрей Богдан нашел добрые слова для всех украинских олигархов (от Ахметова до Коломойского), можно предположить, что он - продукт очередного олигархического сговора против действующего президента. А это уже чревато… Янукович подтвердит, если что.Одновременно «обиженный» Богдан четко обозначил персон в окружении Зеленского против которых он выходит на тропу войны. В первую очередь, это сменщик экс-главы ОП Андрей Ермак. Да и Зеленскому его бывший соратник недвусмысленно указал рукой на выход. Исключительно из чувства самосохранения.«Демонтаж системы власти созданной Богданом под Зеленского начал реализовываться. Программное интервью Гордону - это только начало масштабной информационной кампании против власти, в которой будут использоваться технологии публикации компромата. Что ни говори, а такое впервые в Украине. Были обидные увольнения глав Администраций, начиная от всесильного Дмитрия Табачника (при Кучме) и заканчивая Виктором Балогой (при Ющенко). Но никто из отставников никогда не обливал своего прямого руководителя грязью. Экс-глава офиса Президента поломал эту «омерту». Явно, Андрей Богдан осознаёт, что придется расшатывать власть через уличные протесты и политический кризис, который он собирается устроить после местных выборов. Кстати, на выборы он точно пойдет…», - проанализировал демарш бывшего соратника Зеленского ТГ-канал «Резидент», близкий к Банковой и намекнул, что Богдан «наговорил достаточно для того, чтобы его самого сожгли после «Теслы».Сам же «виновник торжества» уже сбежал из Украины через румынскую границу.«Из-за угроз в свой адрес после интервью Дмитрию Гордону, экс-глава ОП пересек украино-румынскую границу. Наш канал готов публиковать все факты коррупции на Банковой, и помочь Андрею Богдану донести правду украинскому народу», - написал по этому поводу ТГ-канал «Тесла Богдана».В общем, украинский Богдан – это мужской вариант белорусской Тихановской. Он тоже будет бороться за власть и против президента вдали от родины, а вот «кто в лавке останется» - гораздо интересней. Например, тот же Саакашвили – специалист по цветным революциям. Михо организовал не один майдан, как в Грузии, так и в Украине. Или Ахметов с Коломойским, также имеющие опыт «свержения» власти – как в 2014-м. Кстати, озвученные Богданом версии о некомпетентности президента и механизмах смены власти в Украине, немедленно подтвердил оппозиционер Ринат Кузьмин.«Посмотрел интервью Богдана. Выводы:1. Президент некомпетентен.2. Окружение президента неадекватно и коррумпировано.3. Команда Зеленского не в состоянии вывести страну из кризиса.4. Команда Зеленского уничтожит Украину.5. Страну ждёт Майдан и силовая смена власти. Что бы я предложил президенту?Я бы предложил Зеленскому изменить Конституцию и ликвидировать пост президента, превратив Украину в парламентскую республику. Я бы предложил ему сделать это и уйти в отставку, объявив досрочные парламентские выборы. Это, пожалуй, единственный шанс сохранить Украину как государство в его существующих границах. И последний шанс Зеленского уйти достойно, сохранив лицо. Уважаемый Владимир Александрович, думай-ТЕ», - написал депутат ОПЗЖ в соцсетях.Ольга Талова