На границе с РФ произошла перестрелка в районе Новобелой



Об этом сообщает пресс-служба Луганского пограничного отряда.

Так, около полуночи, пограничный наряд заметил транспортное средство недалеко от населенного пункта Новобелая. Пограничники попытались остановить автомобиль, который двигался в их сторону, однако водитель, не выполнил их требования и увеличил скорость.

Для остановки нарушителя пограничники осуществили предупредительные выстрелы вверх и применили оружие для остановки автомобиля. Только после этого автомобиль остановился, а из него вышло четыре человека, которые имели явные признаки алкогольного опьянения. Еще один человек оставался в авто.

Неизвестные начали угрожать пограничникам и пытались завладеть их оружием. В дальнейшем составом пограничного наряда были приняты меры по задержанию правонарушителей, во время которых они оказывали физическое сопротивление и нанесли телесные повреждения одному из пограничников.

В ходе задержания пограничниками было обнаружено у одного правонарушителя с признаками травмирования правой руки. В дальнейшем он был госпитализирован. По результатам медицинского обследования он получил осколочное ранение правого предплечья.

Пограничниками установлено, что пятеро задержанных являются гражданами Украины, жителями Новобелой. В ведомстве не исключают, что целью их пребывания в ночное время у государственной границы было перемещения товаров из Украины в РФ или выявление мест несения службы пограничными нарядами.

За нарушение пограничного режима и злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины задержанным грозит административная ответственность. Новости Региона - Сегодня, 18:01 378 В Луганской области пограничники задержали на границе с РФ пятерых человек, которые нарушили режим пропуска и оказывали физическое сопротивление при задержании.Об этом сообщает пресс-служба Луганского пограничного отряда.Так, около полуночи, пограничный наряд заметил транспортное средство недалеко от населенного пункта Новобелая. Пограничники попытались остановить автомобиль, который двигался в их сторону, однако водитель, не выполнил их требования и увеличил скорость.Для остановки нарушителя пограничники осуществили предупредительные выстрелы вверх и применили оружие для остановки автомобиля. Только после этого автомобиль остановился, а из него вышло четыре человека, которые имели явные признаки алкогольного опьянения. Еще один человек оставался в авто.Неизвестные начали угрожать пограничникам и пытались завладеть их оружием. В дальнейшем составом пограничного наряда были приняты меры по задержанию правонарушителей, во время которых они оказывали физическое сопротивление и нанесли телесные повреждения одному из пограничников.В ходе задержания пограничниками было обнаружено у одного правонарушителя с признаками травмирования правой руки. В дальнейшем он был госпитализирован. По результатам медицинского обследования он получил осколочное ранение правого предплечья.Пограничниками установлено, что пятеро задержанных являются гражданами Украины, жителями Новобелой. В ведомстве не исключают, что целью их пребывания в ночное время у государственной границы было перемещения товаров из Украины в РФ или выявление мест несения службы пограничными нарядами.За нарушение пограничного режима и злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины задержанным грозит административная ответственность. Новости Региона - Сегодня, 18:01 378

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