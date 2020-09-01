Синоптики прогнозируют днем 11 сентября в ЛНР до 30 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 11 сентября будет колебаться от 7 градусов выше нуля ночью до 30 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 10 сентября до 21:00 11 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 25-30 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 7-9 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 25-27 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 9-11 градусов тепла ночью до плюс 27-29 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 11 сентября метеорологи отмечали в 1868 году – минус 0,9 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1944 году и составляла плюс 34 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 11 сентября – 05:26, время захода – 19:09. Продолжительность светового дня составит 13 часов 43 минуты.

По предварительному прогнозу, 12-13 сентября область повышенного атмосферного давления обусловит на территории Республики сухую, умеренно-теплую погоду.

10 сентября — Луганск