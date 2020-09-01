Выставка творческих работ участников клуба "О’кей" ко Дню Луганска открылась в "Горьковке" (ФОТО)

Тематический вечер и выставка творческих работ членов молодежного клуба "О’кей" к 225-й годовщине основания Луганска состоялись в Луганской республиканской универсальной научной библиотеке. Об этом сообщили в учреждении культуры."Сегодня, в преддверии 225-й годовщины основания Луганска, в отделе обслуживания читателей с ограниченными возможностями прошел тематический вечер "Город, который мы любим" и презентация выставки творческих работ "Свет нашей души" членов молодежного клуба "О’кей", - говорится в сообщении.Участники встречи посмотрели небольшие документальные видеоролики об истории города, в которых узнали, кто первым заселился на территории вдоль Лугани, как выглядели первые улицы, площади и дома исторического центра.На вечере в исполнении хора "Ветеран" звучали песни, посвященные Луганску: "Луганский Марш", "Мой Луганск", "Цветет калина", "Любимый мой" и другие. Постоянный посетитель библиотеки бард Валерий Гребенюк спел песни "Луганск-2014", "Под звездой далекой" и "Я спою об этом нежно".Выставка будет работать до октября.10 сентября — Луганск