Новые грани бездоказательности

В мировой политике существуют тренды. Одним из таких трендов последнего десятилетия стали бездоказательные обвинения, являющиеся поводом для внешнеполитических реакций. Слово «санкции» настолько въелось в оборот международного общения, что. Возможно. Этот период истории международных отношений, когда-нибудь, назовут «периодом санкций».На этой неделе мы в полной мере ощутили очередной виток такой вакханалии бездоказательных обвинений. На этот раз от Германии в связи с якобы отравлением А. Навального. Сама история с отравлением, лечением в омской клинике, транспортировке из России в Германию по большой просьбе клана Зиминых, о чем Песков выразился в ключе «на решение о перевозке повлияла просьба тех, кто оплатил эту перевозку» крайне неприятная и наполненная ощущением какой-то сделки. Сложно представить себе, что телефонный звонок в Кремль какого-то лица, оплатившего дорогостоящий перелет и медицинское обеспечение будет достаточным фактором для того, чтобы позволить увезти из страны лицо, находящееся под подпиской о невыезде. Как минимум возникает вопрос о «равных и еще более равных».Да и в самого начала отъезда было очевидно, что Навального теперь могут использовать в качестве очередного проявления антироссийской бездоказательной истерии, т.к. тело под контролем немецких властей, о чем свидетельствовал кортеж из 14 машин, доставлявших Навального в «Шарите» и статус «гостя федерального канцлера». Просто так такие статусы и картежи не предоставляются.При этом, однако, с очень большой вероятностью кремль не ожидал от Германии того, что федеральное правительство окажется втянуто в игру, которая не будет приносить какой-либо пользы для самой Германии. Очевидно, что Германия заинтересована в достраивании газопровода «Северный поток-2». Это слышалось хотя бы из риторики Берлина в защиту данного проекта и о неприемлемости американских попыток секционного давления на участников данного проекта. Кремль полагал, что по данному вопросу Москва и Берлин находятся в одной лодке. Возможно это было одной из причин, обосновывавших согласие Кремля выпустить Навального на лечение в Германию. Как минимум это устраняло риск обвинений российских властей в случае смерти Навального.В результате же из Берлина полился поток обвинений фантастических в своей бездоказательности и абсурдности. Возможно, это и было целью Германии сделать громкий информационный шум, который впоследствии можно было бы откатить из-за абсурдности обвинений. Хотя при этом, разумеется, страдает реноме лабораторий Бундесвера, хотя на фоне нелетающих самолетов и аварийных подлодок это не самая большая потеря.Как только из офиса федерального канцлера раздалось «Навальный отравлен «Новичком» возник самый большой и сложный вопрос. Что такого экстренного и важного должно произойти в самое ближайшее время, ради чего потребовалось устраивать такой скандал?На самом деле логика использования бренда «новичок» только одна. Чтобы скандал вышел громким, быстро распространился и оставил в сознании потребителя новостей нужный фон «какой ужас, планета в опасности». Благодаря британским стараниям из недалекого прошлого вся планета узнала, что есть некое отравляющее средство «Новичок», которое жутко ядовито, от которого мрут чуть ли не от прикосновения и которое используют российские агенты для того, чтобы травить неугодных Кремлю лиц. Дело Скрипалей, набившее оскомину в недалеком прошлом и порадевшее целую кучу инсинуаций и мемов, стало громким, но по-настоящему не сработавшим. Но слово «новичок» узнали все без исключения. Сейчас, наверное, только тот, кто совсем не интересуется политикой на Западе не знает, что «новичок» - это жутко, ядовито и ассоциировано с Кремлем.С учетом широкой известности темы «новичок» решение Германии для скорейшей активизации темы весьма и весьма правильное. Раскрученный бренд. Сопровождающий его флер опасности и шпионских авантюр. Просто прекрасная вещь для того. чтобы информационный эффект разгорелся максимально быстро и быстро уложился в сознании потребителя. Ему не нужно пытаться объяснить насколько тот или иной яд опасен, вреден и прочее. Все уже сделали британские СМИ и спецслужбы в прошлом.Но эта история с якобы отравлением Навального «новичком» не имеет реальных юридических последствий, поскольку это не мог быть «новичок» из-за специфики действия таких средств. Если следы «новичка» якобы были не только в анализах Навального, но и на одежде, а также «чудом» сохранившейся пластиковой бутылки из которых он пил то распространение данного яда было весьма широким. А с учетом особенностей его действия в реанимации бы лежали – сотрудники кафе в аэропорту Томска, где он пил чай, члены его тусовки, бывшие с ним, пассажиры самолета, летевшие вместе с ним (а некоторые из них лица публичные и об этом было бы уже известно), врачи омской больницы. А это, уж извините, было бы не скрыть. Но этого нет! В Солсбери с «новичком» работали в костюмах химзащиты, а в Германии просто так, безо всего. Но «новичок»! Значит была нужна громкая и быстрая сенсация, а не реальное обвинение. Для реального обвинения России выбрали бы мене специфичный яд.Существует лишь два варианта, связанного с необходимостью использования соответствующего шума прямо сейчас. При этом, нужно понимать, что тема еще не отыграна до конца. Отыграна она будет тогда, когда Германия предоставит документы. Но об этом в последней части моего повествования.Итак, два основных интересанта – Германия или США. Первые из-за того, что именно они сейчас являются основными актёрами процесса. Меркель и прочие дают интервью, делают игру при негодной закладке. США потому, что именно у них есть серьезное влияние на спецслужбы Германии. Напомню, что совсем недавно только отгремели скандалы с прослушиванием немецкой разведкой телефонных переговоров канцлера и направлении материалов в ЦРУ. По сути немецкая разведка, как повелось с лет холодной войны, лишь филиал ЦРУ, работающий на интересы США, а не Германии. Но за деньги немецких налогоплательщиков. Отношения США и Германии - это образцовая демонстрация как нужно побеждать в войне и использовать ресурсы этой победы. Пусть данная победа и была 75 лет назад.. Немецкий интерес. Он мог быть в трех измерениях – срыв «Северного потока-2» дабы избежать конфликта с США, давление на Россию по белорусскому вопросу, или давление на Россию по украинскому вопросу. Но правительство Германии сейчас активно отстаивает «Северный поток-2» от нападок оппозиции и призывает не смешивать дело Навального с ситуацией вокруг потоков. Значит эта версия отпадает.– ситуация в Белоруссии. Запад в том числе и в лице Германии пытается не допустить усиление влияния России на белорусском направлении. Но Россия демонстрирует не только свой интерес к разрешению белорусского кризиса, но и готовность к активным действиям, с применением любых необходимых сил и средств. А значит, что белорусский кейс не раскрывается при помощи ключа «новичок» для ГерманииВариант с тем. чтобы принудить Кремль сесть за стол переговоров в нормандском формате с Украиной, которая успешно провалила все прежние договорённости, разумеется интересен. Но не продуктивен. Так как по большому чету кремлю все равно это переговорный процесс без конкретных шагов Киева по истолнению соглашений не интересен. Встретится можно. Поговорить можно. Результатов нет и не будет. А тем временем на укарине разгорается пожар политического кризиса, который может стать критическим для Зеленского. Не случайно вчера на Кипре была опубликована информация о лицах с кипрским гражданством в том числе Коломойского и Боголюбова. О эта, реальная проблема Украины через «новичка» не решается.Отсюда вывод. Германия лишь орудие, интерес иной. И вероятнее всего это интерес ассоциирован с США. В чем заключается этот интерес. Полагаю, в том, что США в преддверие президентских выборов крайне заинтересовано в том, чтобы показать картинку «Трамп побеждающий Путина».По какому вопросу? Наиболее вероятно, что по вопросу Венских переговоров по разоружению. Трампу получение данного соглашения на выгодных для США условиях стало бы важным аргументом в обосновании своей внешнеполитической состоятельности. Однако, тут надо понимать, что немецкие обвинения не имеют существенного значения. Важно то, что в самое ближайшее время. Вероятно, уже на следующей неделе должны быть озвучены некие «санкции», которыми США и их марионетки связывают с делом Навального и стремятся «напугать» ими Кремль. Безуспешно. Поскольку фактически то, чего хотят американцы, а именно введение под договор СНВ всех современных средств поражения России, включая гиперзвуковое оружие для России означало бы провал последних 10 лет напряжённой работы нашего оборонного комплекса. На то не пойдут при все секционной активности.Таким образом с очень большой вероятностью заказчиков скандала по «новичку» следует искать в США в кругах близких к ЦРУ и Пентагону для целей давления на Россию.Возникает вопрос, что делать России в такой ситуации? И вырисовывается крайне простой и прагматичный ответ – ничего. Прост не волноваться. Поскольку тот жуткий бред, который сейчас представлен немецкими властями не требует даже опровержения.Россия действует предельно правильно. Она требует от Германии письменных обоснований по делу Навального, бумаг в которых будет черным по белому обозначено и обосновано, что Навальный отравлен «новичком». И не получает таких документов. Почему?Сначала немецкие власти просто уходили от ответа, не замечая вопросов Кремля. Но когда эти вопросы стали повторяться в ответ на каждое слово из Берлина не ответить стало невозможно. МИД Германии начал заявлять вещи весьма интересные.Во-первых, последовало заявление о том, что информация о состоянии здоровья Навального есть вопрос персональных данных и они, дескать не разглашаются! Но позвольте, они уже разглашены лично Меркель! Именно она говорит об отравлении. А это противоречит сказанному. Кроме того, имеется запрос о правовой помощи. А между Россией и Германией действует договор о правовой помощи по гражданским, уголовным и административным делам. И если Германия призывает Россию провести расследование по делу Навального, но не отзывается на запрос о правовой помощи, это получается, как нарушение договора, так и полный провал в требованиях о проведении расследования.Можно сказать, а разве Германия не может просто наплевать на этот договор о правовой помощи? Может разумеется. о в таком случае не будет получать правовую помощь от России. а с учетом количества российских мигрантов в Германии эта правовая помощь немцам нужна. В таком случае прежде чем рвать договор следует много раз обдумать возникающие риски. И в итоге выходит, что ответ немецкая страна должна дать, не взирая на вопросы персональных данных. Почему? Потому что персональные данные не разглашаются перед частными агентами (физическими и юридическими лицами), но не перед государством, которое имеет право на полномасштабный запрос информации о состоянии своего гражданина. Это универсальное правило и неоспоримо.Тогда Германия рано или поздно вынуждена будет дать некий ответ на российский запрос. И в этом ответе четко определить, что же такое нашли у Навального, с приложением документов, подтверждающих такие находки. А показать будет нечего. Так как «новичком», то что якобы выявили у Навального это быть не могло ни при каких обстоятельствах. И тогда дело рухнет.Но почему же Германия не дает результатов? Вторым обоснованием стало заявлена, что исследование еще не завершено! Представьте. Германия еще не выяснила что же содержится в крови Навального, а федеральный канцлер уже сообщает об этом всей стране, да еще и грозится реакцией на действия Кремля! Как минимум странно. Как максимум дискредитирующе в отношение немецких властей.На самом деле все просто. Еще не прошла «международная реакция» на дело Навального. Не заявлено о неких санкциях. Не состоялись международные слеты по данному вопросу. Тема еще не отработана до конца, чтобы ее слить. Значит немецкое правительство будет держаться до конца. Пока задуманные международные форматы не будут реализованы и лишь тогда предоставит документы, а до этого момента будет сохранять молчание и многозначительно отговариваться. Ссылаясь на интересы расследования и незавершённость всего комплекса исследований. Более того в самое ближайшее время может последовать заявление родственников Навального с просьбой к Германии не предоставлять никакой информации России. это тоже основание потянуть время. Но не основание не предоставить информацию.И вот только тогда, когда фон реакции, в том числе международной уже спадет, когда некие санкции будут заявлены (что бесспорно) или объявлены (что спорно) придет пора документов.Эта история будущего не имеет. Она завершится в ту самую минуту, когда немецкое правительство направит в адрес России ответ на запрос о правовой помощи. Именно в этот момент полностью прекратится истерия по делу Навального, но останется послевкусие давления.Дело в том, что официально немецкие власти не говорили, что Навальный отравлен «новичком». Это раструбили СМИ. Которые прекрасно умеют интерпретировать сказанное в наиболее удобном для себя ключе, дабы представить сенсацию. На самом деле Германия заявляла, что в анализах Навального содержатся следы «вещества схожего по составу с новичком». Но при этом не уточнялось насколько схожего. Может быть какого-то вещества частично сопряжённого с «новичком»? Формула «новичка», вещества А-230 следующая «N-(метилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин». Но диэтиловый эфир – это распространенный растворитель. Кроме того, с его помощью дают наркоз! Ацетамидин используют в производстве кожи, сукна, бумаги и так далее! В результате отдельными компонентами вещества «схожего по составу с «новичком» может быть и лекарство, и стиральный порошок и жидкость для дезинфекции рук и так далее. В итоге с учетом распространения следов практически на всех вещах это будет каким-то средством гигиены, или хозяйственного назначения. Банальным дезодорантом.Версия об отравлении Навального «новичком» посредством нижнего белья в принципе является бредовой и не имеет вариантов исполнения. А вот обработка тела дезодорантом вполне.Как это относится к отравлению? Да никак. В этом вопросе сам факт отравления Навального с очень большой вероятностью является вымыслом, а пребывание в коме следствием применения не летального средства, не используемого в качестве яда.Как результат обвинение развалится, хотя международный эффект уже состоится. Германия окажется непричастной и будет говорить о том, что никто не утверждал, что это «новичок», а лишь вещество похожее по составу на «новичок». Учитесь слушать внимательно. Обыкновенная провокация и не более чем провокация. Как на нее реагировать? Никак. Сохранять спокойствие и идти дальше.Россия, начиная в 2007 года прибывает в состоянии гибридной войны. Грузия в 2008, Украина в 2014, Сирия и прочее лишь эпизоды в этой гибридной войне. Будут и другие эпизоды. Мы к этому уже привыкли. Так что не стоит обращать внимания на этот малозначительный эпизод. Нужно обратить внимание на укрепление власти, в том числе устранение из нее агентов иностранного влияния. Развивать обороноспособность, укреплять продовольственную и промышленную безопасность, уделять внимание охране здоровья граждан и уровню образования. Жить и работать.источник