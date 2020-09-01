Украина сократила подачу воды в девять населенных пунктов Республики – МЧС ЛНР

Украинская сторона сократила подачу воды в восемь городов Республики и поселок городского типа Славяносербск. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"Согласно уведомлению коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал" (территория Украины), в связи с обесточением насосных станций ЗФС-1, ЗФС-2, ЗФС-3 с 10:00 10 сентября 2020 года до возобновления напряжения прекращена подача воды с территории Украины", - говорится в сообщении.

В связи с этим сокращена подача воды потребителям Стаханова, Кировска, Брянки, Перевальска, Алчевска, Зоринска, Артемовска, Первомайска и поселка городского типа Славяносербск.

"Недопоставка воды в вышеуказанные населенные пункты составит не более 70%", - уточнили в МЧС.

Украинская сторона поставляет воду в Республику с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, – с ЗФС в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе. В случае ограничения или прекращения подачи воды с ЗФС трудности с водоснабжением испытают Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск. При остановке поставок с Петровского водозабора дефицит испытывает ряд жилых массивов Луганска, в первую очередь – верхняя часть Каменнобродского района.

По данным государственного унитарного предприятия ЛНР "Лугансквода", Республика самостоятельно обеспечивает себя водой на 84%, поставки с Украины снизились до 15%. Так, до 12 мая 2014 года в города и населенные пункты, находящиеся на территории ЛНР, с территории Украины подавалось 258 тыс. кубометров воды в сутки, а на территории Республики добывалось 132 тыс. кубометров. В настоящее время из собственных источников водоснабжения Республика добывает в среднем 280 тыс. кубометров воды в сутки, а объем поставок с подконтрольных Киеву территорий составляет около 50 тыс. кубометров. В довоенный период объем подаваемой воды потребителям составлял 400 тыс. кубометров в сутки.

11 сентября — Луганск