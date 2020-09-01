Житель Луганской области пытался покончить жизнь самоубийством с помощью гранаты
Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством и взорвал гранату в селе Победа Луганской области.
Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел в среду, 9 сентября, по улице Широкая. Правоохранителям поступило сообщение о том, что во дворе дома прогремел взрыв. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа , взрывотехники и спасатели.
Выяснилось, что в хозяйственной постройке взорвалась граната РГН, которую подорвал 65-летний владелец здания. Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями разной степени тяжести. Постройка сгорела дотла.
Полицейские изъяли все вещественные доказательства, а также еще одну гранату — Ф-1. Факт взрыва был внесен в единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по статье «Незаконное обращение с оружием, взрывоопасными припасами или взрывчатыми веществами». Новости Региона - Сегодня, 08:30 136
Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел в среду, 9 сентября, по улице Широкая. Правоохранителям поступило сообщение о том, что во дворе дома прогремел взрыв. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа , взрывотехники и спасатели.
Выяснилось, что в хозяйственной постройке взорвалась граната РГН, которую подорвал 65-летний владелец здания. Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями разной степени тяжести. Постройка сгорела дотла.
Полицейские изъяли все вещественные доказательства, а также еще одну гранату — Ф-1. Факт взрыва был внесен в единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по статье «Незаконное обращение с оружием, взрывоопасными припасами или взрывчатыми веществами». Новости Региона - Сегодня, 08:30 136
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