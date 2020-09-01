Небензя: инцидент с Навальным наводит на мысли о постановочной игре

«Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре. Это ведёт нас к риторическому вопросу: кому это выгодно, тот это и сделал», — цитирует ТАСС его заявление, сделанное на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.

Фото: globallookpress.comСитуация вокруг Алексея Навального наводит на мысли о грязной постановочной игре, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает RT.Небензя назвал парадоксальной ситуацию, когда от России требуют провести расследование, но отказываются от сотрудничества с российскими правоохранительными органами и медиками.«Группа известных российских врачей предложила немецким коллегам обсудить вместе доступные данные о здоровье Алексея Навального. Но опять же это было отвергнуто... Мы видим парадоксальную ситуацию... как мы можем продвинуться, если немецкая сторона отказывается сотрудничать?» — цитирует постпреда РИА Новости.Небензя также заверил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Навальным, и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.