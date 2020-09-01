Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает

«У нас есть отличное оружие. Нет, я не говорю о секретной (информации. — ред.), я говорю о том, что мы создали... Наши ВС сильнее, чем когда-либо», — цитирует его ТАСС.

Фото: ReutersАмериканский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто не знает, передает RT.Трамп подчеркнул, что за последние 3,5 года на модернизацию Вооружённых сил США было выделено $2,5 трлн.«У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает. Честно говоря, мне кажется, будет лучше, чтобы так и продолжалось. У нас есть некоторые невероятные системы», — отметил американский лидер.Ранее Трамп выразил надежду, что США не придётся применять своё вооружение.