В Польше заявили об угрозе появления В«новой формы Российской империиВ»

"Именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности. Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи на нашей границе", — сказал он.

Фото: globallookpress.comПольша может столкнуться на своих восточных границах с "новой формой Российской империи", заявил профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский в интервью Polskie Radio 24, передает РИА Новости.Вероятность такого развития событий эксперт связал с интеграцией России и Белоруссии.По мнению эксперта, после распада СССР главным элементом для стабильности на постсоветском пространстве стало создание суверенных государств. Но для России, по словам профессора, якобы характерна "гигантская последовательная экспансия".Кроме того, Грохмальский назвал Калининград "важным элементом российского политического видения". Польша и Прибалтика, которые граничат с российским регионом, по его мнению, находятся во все большей опасности.Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит, она также не будет обсуждаться во время визита президента Александра Лукашенко в Россию.