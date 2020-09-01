Киев рассказывает о соблюдении перемирия на фоне постоянных обстрелов Донбасса – профсоюз

Официальный Киев сообщает в украинских СМИ о соблюдении режима прекращения огня на фоне непрекращающихся обстрелов территории Народных Республик Донбасса. Об этом заявила председатель республиканской организации профсоюза работников культуры ЛНР Тамара Саянова.

"Если слушать украинские средства массовой информации, то можно поверить, что в Донбассе наконец-то воцарились тишь и благодать. Президент Украины Владимир Зеленский через телевидение и радио трубит о всеобъемлющем перемирии и прекращении огня, считая каждый раз дни тишины – 20, 30, 40… А сколько реально просуществовало это перемирие? Об этом надо спросить тех, кто живет на прифронтовых территориях, и они ответят, что никакого прекращения огня так и не ощутили", – сказала она.

Саянова пояснила, что "жители поселков Голубовское, Калиново, городов Первомайск и Кировск ежедневно слышат взрывы снарядов, выстрелы пулеметов и другого стрелкового оружия".

"Если верить украинским СМИ, то это, наверное, салют в честь всеобъемлющего прекращения огня. А вот и нет! Это те же непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Луганской Народной Республики", – отметила профсоюзный лидер.

Она добавила, что "утром, днем, вечером, а чаще всего ближе к ночи, чтобы меньше видели уже уснувшие представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, украинские каратели направляют страшные "подарки" в виде гранат, мин и снарядов в дома наших граждан".

"Так о каком же перемирии вы, президент Зеленский, говорите? Вы, наверное, так шутите? Ведь клоуну присуще шутить. Но мы привыкли к веселым, "солнечным" клоунам и их добрым шуткам. А вы как-то больше похожи на злого, кровожадного клоуна из американских ужастиков. Но, как говорят, с кем поведешься – от того и наберешься", – сказала Саянова.

Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля, были согласованы Контактной группой в ходе видеоконференции, состоявшейся 22 июля. Меры по усилению режима прекращения включают: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности; эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора Контактной группы, который уведомляет об этом всех ее участников; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в действующем составе; ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена Контактная группа.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

11 сентября — Луганск