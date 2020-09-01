В Луганске заявили об опасности от начавшейся в регионе засухе



Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«По территории Республики наблюдается атмосферно-почвенная засуха. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы снизились до 5 мм в период сева озимых культур», — говорится в сообщении. Погода в Луганске - Сегодня, 12:23 163 Луганский Центр гидрометеорологии фиксирует в регионе представляющую опасность для сельскохозяйственных культур атмосферную и почвенную засуху.Об этом сообщает пресс-служба МЧС.«По территории Республики наблюдается атмосферно-почвенная засуха. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы снизились до 5 мм в период сева озимых культур», — говорится в сообщении. Погода в Луганске - Сегодня, 12:23 163

Метки: {keywords}