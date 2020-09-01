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В Луганске заявили об опасности от начавшейся в регионе засухе

bot Сегодня, 13:0116Новости
В Луганске заявили об опасности от начавшейся в регионе засухе
Луганский Центр гидрометеорологии фиксирует в регионе представляющую опасность для сельскохозяйственных культур атмосферную и почвенную засуху.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«По территории Республики наблюдается атмосферно-почвенная засуха. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы снизились до 5 мм в период сева озимых культур», — говорится в сообщении. Погода в Луганске - Сегодня, 12:23 163

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