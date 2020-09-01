ВСУ за неделю разместили 19 единиц техники в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики за неделю разместили в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") 19 единиц техники. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"За истекшую неделю нашей разведкой выявлено шесть боевых машин пехоты и два бронетранспортера из состава 25-й бригады ВСУ; три бронетранспортера из состава 14-й бригады ВСУ; шесть бронетранспортеров и две боевые машины пехоты из состава 30-й бригады ВСУ", - сказал он.

Офицер пресс-службы уточнил, что техника киевских силовиков зафиксирована вблизи жилых домов в селах Лобачево, Кряковка, Новозвановка, Крымское, а также в Станице Луганской и Счастье.

"Командование Народной милиции призывает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ принять меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры", - добавил Филипоненко.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

11 сентября — Луганск