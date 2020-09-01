В поселке Юбилейный нашли сумку с гранатами
Вчера утром, в зеленой зоне поселка Юбилейный была обнаружена подозрительная сумка.
10.09.2020, 10.47, г. Луганск, пгт. Юбилейный, р-н ул. Пархоменко, 4.
Вчера, 10 сентября в 10:47 от оперативного дежурного МВД поступило сообщение о подозрительной сумке, находящейся в зелёных насаждениях районе дома №4 по улице Пархоменко, что в поселке Юбилейном.
В 11.15 сотрудниками МВД, в ходе обследования сумки и прилегающей территории, выявлены 2 гранаты (Ф-1, РГД-5) и 2 запала к ним. Взрывоопасные предметы были изъяты сотрудниками МВД.
Происшествия - Сегодня, 13:25 114
10.09.2020, 10.47, г. Луганск, пгт. Юбилейный, р-н ул. Пархоменко, 4.
Вчера, 10 сентября в 10:47 от оперативного дежурного МВД поступило сообщение о подозрительной сумке, находящейся в зелёных насаждениях районе дома №4 по улице Пархоменко, что в поселке Юбилейном.
В 11.15 сотрудниками МВД, в ходе обследования сумки и прилегающей территории, выявлены 2 гранаты (Ф-1, РГД-5) и 2 запала к ним. Взрывоопасные предметы были изъяты сотрудниками МВД.
Происшествия - Сегодня, 13:25 114
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