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В Луганске за сутки зарегистрировали 14 новых случаев заболевания коронавирусом

verter Сегодня, 13:4510Новости
В Луганске за сутки зарегистрировали 14 новых случаев заболевания коронавирусом
Луганские медики зарегистрировали 777 случаев заражения коронавирусной инфекцией в крае. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Всего по состоянию на 09:00 11 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 777», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 652 человека. Красота и здоровье - Сегодня, 13:15 163

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